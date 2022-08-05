原标题：邮储银行发放基础设施公募REITs并购贷款 助力实体经济发展

近日，中国邮政储蓄银行为中铁建重庆投资集团有限公司发放“国金中国铁建高速REIT”并购贷款。这是邮储银行发放的首笔基础设施公募REITs并购贷款，也是成渝双城经济圈首笔基础设施公募REITs并购贷款。

我国公开募集基础设施证券投资基金(简称“基础设施公募REITs”)是指依法向社会投资者公开募集资金形成基金财产，通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目，由基金管理人等主动管理运营上述基础设施项目，并将产生的绝大部分收益分配给投资者的标准化金融产品。

邮储银行调研市场了解到中铁建重庆投资集团有限公司拟基于遂渝高速公路作为基础资产，发行公募REITs并作为战略配售方自持份额。邮储银行立即行动，通过总行、分行、支行三级机构联动，创新金融服务方案，提出通过并购贷款，引入银行系资金支持企业发行公募REITs。这一方式不仅能有效降低发行人的战配份额内投资压力，又能释放发行人资本金占款，有助于企业盘活自有资金。

目前，国金中国铁建高速REIT已正式上市，相关资金将用于合安高速和合璧津高速项目建设，这将进一步助力构建成渝地区双城经济圈的交通基础设施网络，提升成渝地区双城经济圈建设的交通辐射能力。

下一步，邮储银行将继续履行国有大行责任担当，积极服务国家战略，不断加强投资银行业务创新，深入推进银政企合作，持续支持实体经济发展。

(责编：董童、李源)

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