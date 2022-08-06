新华社青岛8月5日电（记者王凯、樊曦）8月5日，雅万高铁高速动车组和综合检测列车在青岛下线，11组高速动车组和1组综合检测列车即将运往印尼。

中国铁路国际有限公司负责人介绍，此次下线的高速动车组和综合检测列车，依托时速350公里复兴号中国标准动车组先进成熟技术，适应印尼当地运行环境和线路条件，融合印尼本土文化，进行适应性改进，采用中国标准设计制造。

据了解，雅万高铁高速动车组最高运营时速350公里，采用智能感知技术，配置地震监测预警系统，通过全车设置的2500多个检测点，可对所有关键系统进行适时检测、预警和诊断；采用低阻力流线头型、车体平顺化设计和再生制动能量回收技术，更加低碳节能；采用高标准的耐腐蚀设计和先进防护技术，更具耐盐雾、耐紫外线老化能力；设置“高加速模式”，爬坡性能更优，可在30‰的大坡道上实现安全起动。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，全线采用中国技术、中国标准。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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