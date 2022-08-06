李 婕

原标题：国家种业阵型企业名单公布 加快打造种业振兴骨干力量

从以前的“吃饱”到现在的“吃好”，一粒粒看似不起眼的种子功不可没。种子是农业的“芯片”，要想端牢中国饭碗，就必须围绕“种子”下更大功夫。8月4日，农业农村部办公厅《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》(以下简称《通知》)对外公布，国家种业阵型企业名单揭晓，致力“破难题、补短板、强优势”，种业振兴有了新看点。

扶企业就是扶种业

入围的企业有哪些？袁隆平农业高科技股份有限公司等69家企业为国家农作物种业阵型企业，温氏食品集团股份有限公司等86家企业为国家畜禽种业阵型企业，福建宁德市富发水产有限公司等121家企业为国家水产种业阵型企业。

据了解，为深入实施种业企业扶优行动，近日农业农村部根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标，从全国3万余家种业企业中遴选了上述69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构，加快打造种业振兴骨干力量。

扶企业就是扶种业。中国社科院农村发展研究所研究员李国祥在接受本报记者采访时说，在促进种业发展中，企业是重要的主体。过去，科研育种和市场选择、农户应用之间一直存在较大差距，而种子企业直接面向市场，更以农业生产和实际应用为导向。在现代技术创新体系中，企业更是发挥主体作用，如今种业振兴也应当把种业企业放在突出位置。

实现种业科技自立自强、种源自主可控，必须把企业扶优作为打好种业翻身仗的关键一招。《通知》强调，强化企业创新主体地位，引导资源、技术、人才、资本等要素向重点优势企业集聚，打造一批具有核心研发能力、产业带动能力、国际竞争能力的航母型领军企业、“隐形冠军”企业和专业化平台企业，加快形成优势种业企业集群。

“破难题、补短板、强优势”

这次“69+86+121”家企业还有何突出特点？“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型值得关注。

记者发现，公布的企业名单中，每家企业都明确了所属阵型和对应的物种名称。例如，在农作物种业阵型企业名单中，山东寿光蔬菜种业集团有限公司入选蔬菜破难题阵型，袁隆平农业高科技股份有限公司同时入选水稻强优势阵型和玉米补短板阵型。

《通知》明确：“破难题”阵型企业要聚焦少数主要依靠进口的种源，加快引进创制优异种质资源，推进产学研紧密结合，培育一批具有自主知识产权新品种。

“补短板”阵型企业要聚焦有差距的种源，充分挖掘优异种质资源，在品种产量、性能、品质等方面尽快缩小与国际先进水平的差距。

“强优势”阵型企业要聚焦优势种源，加快现代育种新技术应用，巩固强化育种创新优势，完善商业化育种体系。

专业化平台阵型企业(机构)要在科技创新、金融支持、行业自律、人才培训等方面发挥优势，持续为育种创新提供支撑服务。

根据《通知》，各地要把阵型企业作为重点扶持对象，但注意不能另搞一套阵型、分散资源。

“小而散是目前我国种业企业存在的突出问题。”李国祥在多地调研发现，很多企业都意识到育种的重要性，但的确不是每家企业都有相应的研发实力。阵型企业作为骨干力量，更应对标产业需求，找准发展定位，优化发展布局，加大研发投入，这样从整体上形成梯度和有机体系，共同做强中国种业。

持续提升企业创新能力

国家种业阵型企业能获得哪些支持？

——发挥企业整合聚集各方资源的主导作用，持续提升企业创新能力水平。例如，《通知》明确，支持科研单位与阵型企业对接，开展科技、资源、技术、人才长期战略合作，共享国家科研设施平台，共建研发平台或产学研创新联合体。鼓励金融机构与阵型企业对接，推出更多适合种业特点的金融保险产品，创新融资担保方式，形成长期稳定支持。

“育种是一项高风险、大投入、具有长期性特点的事业。”李国祥说，这样的支持政策，可以帮助企业持续专注研发，为种业发展各尽其力。

——把创设扶持政策作为企业扶优的重要手段。《通知》提出，支持阵型企业参与种质资源保护、鉴定和开发利用，加快优异种质资源交流共享。支持阵型企业牵头承担国家育种创新攻关等任务，强化新品种展示示范推广。支持阵型企业实施现代种业提升工程项目，提升基础能力条件水平等。

“多年来，我国一直支持种业企业发展，这也是种业振兴的必由之路。”专家认为，此次出台的政策将进一步激发企业活力，不断提升创新能力，促进种业发展。与此同时，农业农村部也已明确将强化阵型企业动态管理，定期将符合遴选条件的企业纳入阵型，对已不符合遴选条件或出现违法违规等问题的企业，一经查实取消资格。

(责编：王连香、杨迪)

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