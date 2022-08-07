本报盘锦8月6日电 （记者胡婧怡、刘佳华）6日18时20分，经过各方面昼夜鏖战，辽宁省盘锦市绕阳河曙四联段溃口成功实现封堵合龙。

受7月7日、7月28日两轮强降雨影响，盘锦市绕阳河发生有水文记录以来最大洪水。8月1日，绕阳河左岸曙四联段一处堤坝出现严重透水导致溃口，宽度一度扩展到50米左右。8月5日凌晨，救援队抢通通往溃口的道路，封堵行动正式展开。据悉，溃口合龙后，现场抢险救援力量对封堵堤段进行培厚加固，加快形成防渗体，实现防渗闭气，确保复堤堤段安全稳固，并做好淹没区涝水强排工作。

本报北京8月6日电 （记者邱超奕）记者从应急管理部获悉：针对辽河支流绕阳河堤防溃口，连日来国家防总办公室、应急管理部全力指导支持封堵工作，紧急调集自然灾害工程应急救援中心250余人、大型装备设备280余台套，调动2架Mi—171救援直升机、2架中型长航时无人机和18组六角沉箱，部署翼龙无人机空中应急通信平台。

根据抢险救援工作需要，8月6日上午，应急管理部再次调派国家安全生产应急救援新兴际华队、国家矿山救援山东能源队和国家危化救援燕山石化队、天津石化队等4支专业队伍共22车、80人，携带大流量排水泵31台套，赶赴盘锦市支援排涝救灾。

另据气象预测，6日至8日，内蒙古、华北、东北等地部分地区有暴雨，局地大暴雨。对此，国家防总办公室、应急管理部要求，要督促各级包保责任人下沉一线、靠前指挥，全力以赴做好每一次降雨过程防范应对。要突出做好山洪地质灾害防范工作，抓好中小河流和城市重点区域的防洪防涝工作，全力确保人民群众生命安全。

《 人民日报 》（ 2022年08月07日 04 版）

(责编：孙红丽、李楠桦)

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