记者 杨舒

原标题：【促就业·全社会在行动20】“催化”创新，科研助理来帮忙

【促就业·全社会在行动20】

“奇怪，试管里的瓢虫怎么找不到了？”近日，在中国农业科学院植物保护研究所（以下简称“植保所”）的实验室里，学生蒲顾月正在操作昆虫染毒试验。可当他照例打开培养管，却怎么也找不到其中的瓢虫幼体，急忙向身边的吴书蓓求助。

“别急，按照经验，瓢虫很可能藏在瓶口的纱布里，仔细找找。”这位生于1997年的湖南姑娘从容地拿过毛刷，轻轻翻开实验桌上的纱布，“看，果然在这里！”

今年6月刚刚硕士毕业的吴书蓓，如今走上科研助理岗位还不足一个月，却已经能轻车熟路地帮助课题组的学生完成实验了。

3年前，吴书蓓从湖南农业大学来到中国农科院植保所攻读农药毒理方向研究生。转眼间到了研三，一心从事农药科研方面工作的她多方投简历，争取面试机会，但就业之路并不顺利，大半年下来，虽也有企业抛来了橄榄枝，但却都不是她的心仪之选。

临近毕业，正在焦急之时，研究所课题组的老师向她发来了一则招聘信息——“不如留下来，做一名科研助理？”

“我动手能力强，喜欢做实验，也留恋这里的学术氛围，仔细一想，这份工作也许真的很适合我，和家人沟通，他们也很支持。”她说。从此，每天协助课题组老师和学生做实验、撰写科研报告，成为她挥别毕业季、踏上新生活的主旋律。

“像小吴这样拥有科研热情的年轻人，在我们团队中担任科研助理，发挥了很大的作用。”中国农科院植保所农药应用风险控制创新团队核心骨干专家刘新刚研究员说。在他看来，科研助理是科研团队不可或缺的一分子，能够协助科研人员完成许多基础性、事务性的工作，满足了高质量完成科研项目任务的需要，解决了科研人员“分身乏术、梯队欠合理”等问题。

“实际上，科研助理并不是一个新鲜事物。过去，研究团队的科研助理仅仅忙些财务报销、实验设备管理等基础工作，而如今，随着科研组织形式的变化，对科研助理的专业性要求越来越高，这份工作的科研含金量也在提升，对于年轻人是一个很好的学习和锻炼机会，也可以成为一份长期稳定的工作。”刘新刚说。

记者了解到，为深入贯彻落实党中央、国务院有关部署，中国农科院植保所制定了规范的管理办法，在“五险一金”等方面对科研助理予以保障，并鼓励他们参与北京市专业技术人才的职称评审，帮助这些青年做好职业规划，由此充分发挥这一岗位在科技创新工作中的桥梁纽带作用。

不久前，《科技部等七部门关于做好科研助理岗位开发和落实工作的通知》发布，要求统筹推进科技研发、高新技术企业成长、高新技术产业发展和科研助理岗位开发工作，大幅增加科研助理岗位数量。未来，将有更多像吴书蓓这样的年轻人加入这支队伍，成为科技创新的“催化剂”。

“科研是一个不断挑战和探索的过程，充满未知的乐趣。”在吴书蓓看来，科研助理作为科研的帮手，享受的正是这份探索带来的收获和成长。对于未来，吴书蓓已有了方向。“一边把科研助理的工作做好，争取多学一些东西，走好步入社会的第一步，一边也要为接下来进一步的学术深造做好准备，希望能在农药对环境的影响这个研究领域，对绿色农业的发展作出一份贡献。”

(责编：孙红丽、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经