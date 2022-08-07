新华社北京8月7日电（记者李雯）西班牙研究人员近日开发出一种新型变色薄膜，消费者只需将薄膜贴在食品上，通过智能手机应用程序为薄膜拍照，就可以轻松分析出亚硝酸盐的含量。

某些肉类食品通常要用适量亚硝酸盐等处理，以保持其外观和口感新鲜。当在胃的酸性环境中或在煎锅的高温下，亚硝酸盐会发生反应形成亚硝胺，可能形成潜在的致癌化合物。现有测定食品中亚硝酸盐含量的方法通常需要昂贵而费力的技术和仪器。

西班牙布尔戈斯大学的研究人员开发的这种薄膜基于聚合物传感器的原理。研究人员将薄膜贴在肉类食品上15分钟，使其发生化学反应，从而改变薄膜颜色。随后研究人员用智能手机应用程序为薄膜拍照，分析颜色变化，就可以计算亚硝酸盐的含量。食品中亚硝酸盐含量越高，薄膜的黄色就越深。

研究人员自制了用亚硝酸盐处理过的肉类食品，并从商店购买了一些肉类食品。测试结果显示，这种薄膜获得的检测结果与传统亚硝酸盐检测方法获得的结果相似。

研究人员表示，这种薄膜可以帮助消费者更方便、更廉价地检测食品中亚硝酸盐的含量。研究报告已刊登在美国《应用材料与界面》杂志上。

(责编：袁勃、杨光宇)

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