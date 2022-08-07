新华社北京8月7日电 题：“清凉商品”走俏、“夜经济”升温……“夏日经济”释放消费活力

新华社记者王雨萧、王志

近期，我国多地持续高温，热浪来袭的同时也催热了“夏日经济”。消暑类家电、家居用品等“清凉商品”走俏消费市场；多地夜市步行街烟火气升腾……

“天气热了，就喜欢在家自制点冷饮，冰爽解暑。”北京市民李女士近日在某闪购平台订购了一台制冰机，1小时即时送货上门的“清凉体验”让她感到十分满意。

京东数据显示，近期风扇、冰箱、空调等制冷降温类电器销量激增，进入6月以来，京东家电空调销售额环比增长超400%，具备“送风、加湿、净化空气”三合一功能的冷风扇销售额大幅提升；苏宁易购百货数据显示，7月以来，冰袖、防晒服、遮阳帽、遮阳伞等商品销量同比提升超200%。

高温天气下，“线上下单、就近门店发货”的即时零售成为更多消费者的选择。

中国连锁经营协会相关负责人表示，即时零售、同城零售等新模式快速发展，在提振夏日消费的同时，也让实体零售门店通过线上渠道触达更多客群，促进零售行业加快线上线下全渠道发展。

暑热难耐，不少人选择在晚上出门逛夜市、赏夜景，多地“夜经济”逐渐升温。

夜幕降临，在山东济南特色老街芙蓉街，游人们悠然地脚踏着石板路，品尝着炸肉串、烤鱿鱼、水果捞等各色美食，亲身体验各种潮玩、彩绘等项目。“平均每天能卖出五六百份，忙得手都停不下来。”一家卖烤生蚝的店主孙梅对记者说。

山东通过开展夜间文旅嘉年华等活动，鼓励文化底蕴深厚的古商城、古街区及旅游小镇景区等发展文旅“夜经济”；天津启动“津夜有你·第三届天津夜生活节”，打造夜间消费新场景，充分挖掘暑期消费潜力；武汉市提出举办夜间光影秀、美食节、啤酒节、音乐节、特色演艺等夜间文旅活动……连日来，多地纷纷出台相关举措，激活夜间消费活力。

国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬表示，“夜经济”的回归反映了中国消费市场的韧性和潜力。鼓励发展“夜经济”，有利于培育消费热点、提振消费信心和消费预期。

国家统计局数据显示，6月份，全国社会消费品零售总额由降转升，同比增长3.1%；全国餐饮收入降幅比5月份收窄17.1个百分点；全国电影票房收入降幅比5月份大幅收窄。

“总体看，6月份消费市场呈现加快恢复势头，但上半年消费市场运行承压，餐饮收入等增速仍未转正。下阶段，要落实落细一系列支持市场主体、提升居民消费意愿和能力、释放居民消费潜力的促消费相关政策，推动消费市场持续恢复。”国家统计局贸易外经司司长董礼华说。

商务部消费促进司副司长安宝军表示，下半年将多措并举促进消费持续恢复，进一步扩大汽车、绿色智能家电等消费，加快推进直播电商、社交电商等新业态新模式健康有序发展，加快推进国际消费中心城市培育建设，同时，加快健全县域商业体系建设，改善优化县域消费渠道。

(责编：袁勃、杨光宇)

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