本报记者 姜 峰

底图：西宁城市风光。

新华社记者 张 龙摄

数据来源：中共青海省委宣传部、组织部 青海省统计局、生态环境厅、水利厅等

昆仑山、祁连山、唐古拉山千峰耸峙，挺立起广袤高原不屈的脊梁；

长江、黄河、澜沧江川流不息，滋养着中华民族璀璨的文明。

这里是地球第三极，这里是大美青海。

党的十八大以来，习近平总书记两次赴青海考察调研、两次参加全国人大青海代表团审议，心系各族人民、情注高原大地，提出了“在推进青藏高原生态保护和高质量发展上不断取得新成就，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的青海篇章”的殷切嘱托，为青海发展擘画了宏伟蓝图、指明了前进方向。

十年来，青海牢记嘱托，奋发进取，着力推进青藏高原生态保护和高质量发展。地区生产总值快速增长，湿地面积稳居全国第一，清洁能源电力装机占比持续保持全国最高。青海省第十四次党代会提出，加快建设绿色发展、生态友好、创新开放、文明和谐、人民幸福、政治清明的现代化新青海。一幅更加美丽、富裕、和谐的发展图景，正在“中华水塔”、三江源头浓墨重彩地绘就。

扛起维护国家生态安全重大政治责任

高原最美仲夏时。

青海湖水天一色、浩渺无垠，水体面积如今已达4625.6平方公里，比十年前增加了近220平方公里，相当于增加了34个西湖水体面积；牛头碑下、姊妹湖畔，湿地星罗棋布，一派水草丰美景象，涵养黄河之源的果洛藏族自治州玛多县湖泊数已增加到5849个，创历史新高；玉树藏族自治州杂多县昂赛乡澜沧江大峡谷，旗舰物种雪豹时不时在观测镜头前亮相……

两次到青海考察，习近平总书记都对生态保护作出重要指示。2016年8月，习近平总书记强调：“青海最大的价值在生态、最大的责任在生态、最大的潜力也在生态”；2021年6月，习近平总书记强调：“保护好青海生态环境，是‘国之大者’。要牢固树立绿水青山就是金山银山理念，切实保护好地球第三极生态。”

维护生态安全、保护三江源、保护好地球第三极，是青海责无旁贷的重大使命。党的十八大以来，青海各族干部群众牢记习近平总书记嘱托，坚决扛起维护国家生态安全重大政治责任，启动生态文明高地建设，铁腕治理，久久为功。青海的生态名片越擦越亮，绿色本底愈发牢固——

三江源生态保护和建设二期工程在广袤高原大地上持续顺利推进；2016年到2020年，三江源地区向下游输送水量年均增加近100亿立方米；35个国家考核出境断面水质优良比例达到100%；全省湿地面积稳居全国第一；全省空气质量优良天数比例达到95%以上，近5年来新增林地面积达1800多万亩，高寒草地修复成效显著。

制度体系建设取得新突破，积累了一批可复制可推广的经验。推行大部门制改革，破解“九龙治水”弊端；创建“1+N”治理体系，为生态保护筑牢“四梁八柱”……青海以国家公园为主体的自然保护地体系建设取得重要进展，经过历时近6年的试点建设，三江源国家公园去年正式设立，面积达到19.07万平方公里，较试点面积扩大了近六成。

在三江源国家公园的探索基础上，一幅更壮丽的画卷正在铺展：2019年，青海省在全国率先启动“以国家公园为主体的自然保护地体系示范省建设”。截至目前，祁连山国家公园青海片区体制试点任务已经全面完成，青海湖国家公园创建已正式获批，昆仑山国家公园前期工作正在扎实推进。

人与自然和谐共生。果洛藏族自治州玛多县牧民尔杰仁增回到了阔别已久的黄河源头、姊妹湖畔。尔杰仁增曾是生态移民，如今的新身份是三江源国家公园黄河源园区生态管护员。三江源国家公园园区内有1.72万名牧民像他一样，放下牧鞭，从草原利用者转型为生态保护者与红利共享者，守护着美丽山川。

走出一条具有地方特色的高质量发展之路

目前，青海2022年“绿电五周”全清洁能源供电活动顺利完成。这是青海2017年以来连续第六年创新探索绿电实践活动，一次次刷新纪录。

习近平总书记2021年6月在青海考察时指出，要优化国土空间开发保护格局，坚持绿色低碳发展，结合实际、扬长避短，走出一条具有地方特色的高质量发展之路。

贯彻落实习近平总书记重要指示精神，青海充分利用高原得天独厚的风、光资源，清洁能源建设跑出加速度：截至去年底，全省电力装机中清洁能源占比达90.83%、新能源占比达61.36%，持续保持全国最高；伴随着世界上首条专门为清洁能源外送而建设的特高压线路（青海—河南±800千伏特高压直流工程）正式投运，高原绿电源源不断远送外省，为实现“双碳”目标贡献着青海力量。

近年来，青海通过技术创新、通道建设，解决清洁能源发展“卡脖子”难题，让资源优势变为产业优势，高质量发展的底色愈发鲜明。

察尔汗盐湖，绿色的浪花拍打着白色的盐滩，卤水在戈壁盛夏烈日照射下结晶，在近百平方公里的广袤盐田，数十艘采盐船昼夜作业。近年来，青海盐湖工业股份有限公司开展技术攻关，钾资源综合回收率已经提升到75%，为保障我国粮食安全发挥着重要作用，开发产品20多种，实现了盐湖资源循环利用、绿色发展。

国内首个万吨级碳纤维基地在西宁投产，“专精特新”企业不断涌现；超过400万头（只）牦牛、藏羊实现质量安全可追溯，全省认证绿色食品、有机农产品和地理标志农产品达到925个，去年农产品出口额同比增长54.7%；全省打造精品旅游线路200条，旅游人次、旅游收入年均增长20%以上……

加快建设世界级盐湖产业基地，打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地，青海着力培育构建以“四地”为主体的产业高质量发展体系，一批“龙头项目”“单项冠军”发展壮大。

持续深化“放管服”改革，不断优化营商环境，2019年至2021年，青海全省累计新增减税降费197.4亿元。共建西部陆海新通道，推进面向南亚的商贸通道建设，提升保税区、跨境电商综试区运营水平，办好青洽会、环湖赛、国际生态博览会、“一带一路”清洁能源发展论坛等，青海不断深化改革开放，推动高质量发展。

共建和谐家园，持续增进民生福祉

2021年6月，习近平总书记在青海考察时强调：“全面建设社会主义现代化国家，一个民族也不能少。”

党的十八大以来，青海42个贫困县全部摘帽、1622个贫困村全部出列、53.96万贫困人口全部脱贫，绝对贫困和区域性整体贫困得到历史性解决。脱贫摘帽不是终点，而是新生活的起点。如今，青海已经在全省39个乡镇、225个村落启动了乡村振兴试点。

夏日的大湖北岸，游人如织。海北藏族自治州刚察县果洛藏贡麻村山坡上，一栋栋藏式小木屋林立，一条蜿蜒的木栈道将小木屋串联起来。

这里是岗日梅朵度假村，经营者是年近花甲的果洛藏贡麻村村民仁青才郎。近些年，得益于脱贫攻坚政策，果洛藏贡麻村移民搬迁到了县城边，仁青才郎住进窗明几净的新房子，生活条件大幅改善。借着乡村振兴的东风，仁青才郎放下牧鞭、开办度假村，还带动10余名本村牧民实现家门口就业。

老有所养，幼有所教，病有所医，住有所居。近年来，青海坚持财政支出75%以上投入民生，用持续增加民生福祉的实际行动回答“为了谁、依靠谁、我是谁”的重大命题，从阡陌农家到草原牧乡、从雪域深处到瀚海边城，将高原大地的发展成果书写在一张张笑脸上。

全省建成养老机构和服务设施2133个，政府购买居家养老服务累计惠及150万人次；组建46个县域紧密型医共体，将354所基层医疗卫生机构纳入远程会诊覆盖范围；“十三五”期间完成城镇保障性安居工程28.93万套……

业兴人和。青海坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，创建全国民族团结进步示范省，成为首个所有市州建成国家级示范的省份。今天的青海，各族群众团结友爱、亲如一家，高原民族团结进步之花盛开。

奋进新征程，建功新时代。在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，全面建设社会主义现代化国家的青海篇章正在谱写。

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 09 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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