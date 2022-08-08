原标题：应对多重挑战 中国钢铁工业在减量发展中展现强大韧性

市场需求放缓、原材料价格波动、企业成本压力加大、企业利润锐减……今年上半年，面对重重挑战，中国钢铁工业在减量发展过程中展现出了强大韧性。

今年以来，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情带来的冲击，中国钢铁行业积极适应市场变化，克服物流受阻、成本上升等困难，努力实现行业平稳运行和健康发展，为全国稳定宏观经济大盘作出重要贡献。

国家统计局数据显示，今年上半年，中国粗钢产量为5.27亿吨，同比下降6.5%；生铁产量为4.39亿吨，同比下降4.7%；钢材产量为6.67亿吨，同比下降4.6%。

“市场需求低于预期，钢铁产量同比下降”，中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波说，面对这种市场变化，各钢铁企业通过合理安排检修等阶段性灵活措施，不同程度地减少了生铁、粗钢、钢材的产出量。

上半年，中国粗钢产量保持了自去年以来减量发展的态势，同期钢铁行业效益下降。中国钢铁工业协会数据显示，今年1月至6月，重点统计会员钢铁企业利润总额为1042亿元(人民币，下同)，同比下降53.6%。其中，5月、6月利润分别为167亿元、112亿元。亏损企业数量增多，亏损面扩大。

“不可否认，钢铁行业面临的局势极为复杂，挑战是前所未有的”，何文波表示，从近期的行业运行态势来看，钢铁行业进入了一个比较困难的时期。上半年，由于需求明显不及预期，粗钢产量同比下降6.5%，营业收入同比下降4.65%，利润总额同比下降55.47%，亏损面目前还在逐渐扩大。

“今年上半年，面对影响行业发展的一系列困难，钢铁工业展现出了强大韧性。”在近期召开的中国钢铁工业协会第六届会员大会第四次会议上，工信部原材料工业司副司长张海登说。

张海登同时指出，虽然中国钢铁行业上半年经济效益出现显著下滑，但行业总体资产状况仍处于历史较好水平，企业资产负债率同比下降，负债结构持续优化。通过推进兼并重组，产业集中度持续提升，抗风险能力不断增强。很多重点企业出台了稳增长保运行的措施，有效稳定了市场运行秩序。

张海登建议，目前，钢铁行业生产运行出现了阶段性困难，企业要着重从供给侧入手，适应当前需求形势变化，通过自律恢复供需动态平衡，稳住合理价格，防止大起大落，提高发展效益。同时，着力向发展质量要效益。严格执行产能置换政策。

张海登说，国家对违法违规新增钢铁产能行为将继续保持高压打击态势，各地区、各企业必须严格执行产能置换的相关政策规定，相互监督，尤其是相关企业应自觉做行业秩序的维护者，维护好当前钢铁发展的良好环境。

国家发改委产业司一级巡视员夏农提出，推动钢铁行业高质量发展，要持续深化钢铁行业供给侧结构性改革，坚决落实钢铁行业各项政策措施，严禁钢铁新増产能，巩固提升去产能成果。要压减粗钢产量，推进绿色低碳转型，加大国内铁矿开发。

夏农强调，坚决“禁住”新增钢铁产能。钢铁企业不能有任何违法违规新增产能的侥幸心理。为保持政策连续性、稳定性，巩固去年粗钢产量压减成果，2022年，国家发改委、工信部、生态环境部、国家统计局将继续开展粗钢产量压减工作，重点压减大气污染防治重点区域粗钢产量。

何文波指出，钢铁行业要坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕绿色低碳发展和智能制造两大主题，着力解决制约行业发展的“痛点”问题，着力解决“卡脖子”技术攻关问题，着力解决低碳冶金技术联合创新问题，全面完成履行保障供给使命、实现钢铁产业自身发展、积极带动相关产业实现共同繁荣三大重点任务，坚定不移地推动行业高质量发展更进一步取得实效。

今年初，工信部联合国家发改委、生态环境部印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，提出大力发展智能制造等12项具体任务，明确了“十四五”时期推进钢铁工业高质量发展的实施路径。

张海登指出，“十四五”是中国钢铁工业由“规模效益”向“质量效益”转变的加速演进期，处于由大到强历史性跨越的关键时期，钢铁行业要立足新发展阶段，加速构建新发展格局，深化供给侧结构性改革，推进高质量发展。(记者 阮煜琳)

(责编：赵竹青、陈键)

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