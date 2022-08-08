原标题：科普基地如何落实“双减”提升科普服务能力

“科学思想汇”举办夏日科学嘉年华活动现场。主办方供图

“科学思想汇”的年中特别活动——夏日科学嘉年华活动近日在北京举行，活动聚焦的主题为“北京市科普基地共话‘双减’与科普服务能力提升”。在专家专题研讨会环节，与会专家围绕如何落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，《关于利用科普资源助推“双减”工作的通知》，《北京市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》等文件要求，特别是针对“提升学校课后服务水平”和“深化校外培训机构治理”两大重点任务展开深入讨论。

北京师范大学教育科学研究院院长郑永和教授就编制《科技类校外培训机构开展科技教育活动指南》，并依据指南“规范培训服务行为”做主题报告；人大附中实验小学书记、中关村学区主任王振惠和中科院附属实验学校校长陆建伟，分别从小学和中学角度就学校“丰富服务内容”和“拓宽服务渠道”的具体经验和措施发言；中国物理学会科普委员会主任魏红祥研究员就动员专家资源“做强做优免费线上学习服务”的机制和方法发言；中国科技馆展教中心副主任李志中分享该馆“双进”促“双减”的具体做法和经验。来自中小学、科普基地、社会组织、科学教育企业的代表和科学教育、组织管理等方面专家分别就利用场馆、专家、教师等校外资源做好课后服务的运行机制和保障措施，校外培训机构的规范管理等问题进行发言和讨论。

在“夏日科学论坛”上，郑永和做《北京市科普基地开展科普服务现状分析》主题报告。同时，主办方还邀请十余位专家和科普科教一线工作者，分别在“科普基地与学校共话“双减”的路径与机制”和“社会力量参与科普的可持续发展模式”两个分论坛中，与来自中小学、科普基地、学会、科研与科普机构及传媒等近百位与会代表交流，并同步在多个网络平台进行直播。

围绕本次活动主题，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管委会二级巡视员王建新强调提出，一是科普基地和各类科研、科普机构作为重要的科普资源来源，要利用自身场地、人员优势开发科普活动内容，做好做强课后服务；二是校外科技培训机构作为有益补充，应切实落实“双减”政策要求，坚持校外培训公益属性，规范运营活动，提升服务质量，保障学生和家长的权益；三是要依托高级专家学者智库优势，主动研究各类社会科技资源助力“双减”的形式、内容、机制、评价、监管等问题，提出有建设性的建议。

据了解，“科学思想汇”是北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会支持创建的高端科普品牌，旨在聚集高端专家智力资源支撑首都科普建设，并形成高质量的科普内容广泛传播，具体由中国物理学会科普工作委员会和北京师范大学科学教育研究院联合组织实施。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经