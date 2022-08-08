原标题：中国自动化大会8月举办 大视角看自动化发展

记者从中国自动化学会（以下简称CAA）获悉，以“传承弘扬老一辈科学家精神，奋力推进自动化高水平自立自强”为主题，2021中国自动化大会（CAC2021）将于2022年8月11-13日在海南博鳌亚洲论坛国际会议中心举行。

历经多年积累，中国自动化大会已发展成国内最高层次的自动化领域大型综合性学术会议。大会创建于2009年，每两年举办一次，自2017年起改为每年举办一次，至今已成功举办8场。受疫情影响，2021中国自动化大会延至今年举行。

2021年是中国自动化学会60华诞，本次盛会将回首自动化及中国自动化学会发展辉煌历程，在8月12日上午设置中国自动化学会六十周年特别纪念活动。同时，设立中国自动化学会六十周年杰出贡献奖，传承弘扬以他们为代表的创新精神和奉献精神，进一步激励广大科技工作者同心同德，开拓创新，勇于进取，激励科学技术原始创新，为推进中国特色社会主义伟大事业、实现中华民族伟大复兴共同奋斗。

本次自动化大会邀请了中国工程院院士、浙江大学教授潘云鹤，中国工程院院士，中国自动化学会荣誉理事、会士，东北大学教授柴天佑，中国工程院院士、中国自动化学会副理事长、会士、中南大学教授桂卫华，诺丁汉大学计算机科学学院院长Jon Garibaldi，中国自动化学会常务理事，百度首席技术官、深度学习技术及应用国家工程实验室主任王海峰，中国自动化学会常务理事、会士，中国航天科技集团有限公司第五研究院副院长袁利等7位领域权威专家作大会报告。

大会设置共计50个专题论坛，涵盖航天、类脑智能、军事智能、智能制造、认知计算、工业互联网、双碳、国产自主化等多个前沿热点领域。大会邀请到龙芯中科、百度、华为、三菱、ABB、华航唯实等近30家中外企业，集中展示自动化、信息与智能领域最新研发成果、应用实践等软硬件产品，会企深度融合，同频共振，共同开辟自动化、信息与智能科技领域创新发展新途径。

据悉，大会还特别安排了《光荣与梦想——CAA难忘之夜活动》。2021年度中国自动化学会会士、CAA科学技术奖、CAA青年科学家奖、CAA优秀博士学位论文奖、CAA自动化与人工智能创新团队奖等多个奖项颁发，让与会者在科学与艺术中，致敬科学见证自动化高光时刻。（记者 王晓斌）

(责编：赵竹青、陈键)

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