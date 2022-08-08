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“2022全国农村信用体系建设高峰论坛”召开

2022年08月08日15:16 | 来源：新华网
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原标题：“2022全国农村信用体系建设高峰论坛”召开

8月6日，由中国城镇化促进会主办，江苏省无锡江阴市人民政府承办的“2022全国农村信用体系建设高峰论坛”，通过线上线下形式在北京会场、无锡会场同步举行。

会议聚焦全国农村信用体系建设，探讨农村信用体系建设与乡村治理、乡村振兴的关系，搭建农村信用体系建设政策解读、理论探讨，经验交流平台，对于贯彻落实中央农村信用体系建设决策部署，在全国深入和全面推进农村信用体系建设，具有现实意义。

会上，中国城镇化促进会与江阴市人民政府签署战略框架协议；城乡融合发展基金管理有限公司与江阴城发集团签署城市更新、城市发展及信用产业经济合作协议。

(责编：董童、李源)
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