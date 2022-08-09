本报记者 颜 珂 刘晓宇

一年多前，毕业后的就业选择还在困扰着闽江学院大三学生石琦琦。一年后的今年6月，站在福建省福州市“好年华，聚福州”引才活动启动仪式讲台上，已是闽江学院新任辅导员的石琦琦，面向来自各地的学子，道出自己的心声：“通过‘好年华，聚福州’活动，让我有机会选择在福州就业生活，使我感觉到很幸福。”

自2021年起，福州市持续开展“好年华，聚福州”活动，福州团市委、市人社局、市文旅局等部门牵头，通过搭建实践平台、提供就业保障等，多措并举，力促青年人才供需对接。

“引才留才，福州向我们伸出了援手。”去年暑期，一则来自学校老师的推荐让石琦琦打起了精神——福州首次举办“好年华，聚福州”活动，鼓励大学生前往基层一线，担任基层团组织兼职干部，同时为福州市外学子提供7646个优质社会实践岗位，并配备实践导师——选拔、面试、上岗。21岁的石琦琦走上了福州团市委机关的实习岗位，“主要工作就是对接来福州大学生的参访活动。”石琦琦说。

“优越的生态环境和舒适的就业环境，让大家对福州产生了良好的印象。”北京大学硕士生李博远感触深刻。与此同时，福州市也收获满满——通过集中参访、线上双选会等各项活动，超过4500名学子达成就业意向，5860人参加社会实践和游学观光。

“通过研学实践活动，让青年人更好地了解福州、爱上福州，进而留在福州。”福州市副市长孙晓岚表示。把人才“留下”不是终点，如何让人才留得住、留得好，福州在制度创新上下功夫。享受一年期免费住宿，为外地毕业生在福州求职打造“暖心工程”；万元生活补贴和一次性租房补贴，让在市内稳定就业3个月以上的学子，暂解人生起步阶段的经济压力；优秀创业项目资助和创业担保贷款贴息，让“大众创业”在福州蔚然成风；每年开拓上万个就业实习岗位、全面放宽落户限制、人才限价房、公租房政策，更让学子有了实打实的获得感……一个多月的系列活动，让石琦琦对福州引才政策有了深入了解，也让她下定决心留在福州。

供需两方的双向对接，让引才活动提质增效。“公司发力数字经济，急需相关专业的人才加盟，双向选择解了企业燃眉之急。”锐捷网络股份有限公司负责人说。在去年的引才活动中，市人社局统一的需求征集和对接，让来自福州大学计算机软件与理论专业的胡俊钦“精准入位”，成功与公司签约。“数字福建建设方兴未艾，这里有我的广阔舞台。”胡俊钦说。

“福州着力形成覆盖全领域、各层级、动态更新的‘横纵一体’政策格局，构建‘好年华，聚福州’人才政策体系，为青年学子在内的天下英才来福州、留福州提供一系列暖心服务，用心用情打造‘近悦远来’人才发展环境。”福州市委常委、组织部部长蔡亚东表示。

主题航班、人才公寓、交流参访、实习实践、课题调研……2022年“好年华，聚福州”引才活动已拉开序幕，预计将为学子提供26879个实践岗位。

眼下，石琦琦也在线上忙着为大学新生解答疑问——“老师，福州这座城市‘性格’怎么样呢？”“福州热情又温婉，美丽又大方，欢迎各位同学选择在福州学习，希望以后也留在这里工作。”石琦琦语气坚定。

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 13 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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