原标题：山东临沂钢投特钢年产270万吨 优特钢项目加速冲刺

“无人值守，一键炼钢”、绿色循环的废渣及煤气处理、国内最先进的智能化料场、世界先进的棒材柔性轧制生产线……

7月30日，在山东省东南部与江苏省东北部接壤的临港经济开发区，细雨中的丘陵朦着一层纱衣。在中冶京诚总承包的临沂优特钢项目现场，高炉点火仪式举行。这意味着年产270万吨全工艺流程优特钢基地项目进入加速冲刺阶段。

目前，我国优特钢产量占比偏低，与制造强国仍存在较大差距。要发展成为制造大国、制造强国，钢铁行业就必须进行结构调整，优特钢市场也就有较大的发展空间。临沂优特钢将助力做强做大做优优特钢产业链，推动区域块状特色钢铁产业发展，助推中国制造向中国智造加速转变。

项目是落实党中央、国务院关于“加快新旧动能转换”有关要求的重大工程，是冶金行业首例由单一工程公司整体承接、实施并一次建成的全工艺流程特钢基地，采用中冶京诚具有自主知识产权的智能制造系统、具备国际先进水平的高端技术装备、可实现绿色循环的定制化生产线。

截至目前，临沂优特钢全厂工程已进入热试前调试冲刺阶段，后续建设工作正在有序推进。

据悉，临沂优特钢项目将建成年产270万吨优特钢长流程联合企业，以高端石油专用管坯及轴承钢、齿轮钢、弹簧钢等为标志性优特钢产品，打造绿色、循环、智慧的国内一流、世界先进的园林式优特钢制造基地。有效推动钢铁产业结构调整，促进钢铁企业转型升级，为长三角经济圈与环渤海经济圈融合发展注入强劲的“智造”动力。

据介绍，中冶京诚将多年的钢铁智能制造经验和最先进的互联网微服务、人工智能等技术深度融合，在临沂优特钢项目打造智能制造系统。该系统基于新一代工业互联网平台，包含公司智能管控中心、数字孪生工厂、全流程生产管理系统、大数据质量分析平台、智慧能源、智能设备等核心部件，为钢企的智能化发展奠定坚实基础。此外，中冶京诚在该项目还应用了可循环技术，实现钢铁制造、能源转换和废弃物消纳三大功能同步运行。

从引进、吸收，到集成、创新，以中冶京诚为代表的一大批冶金工程技术公司，经过多年积淀，成功拉动我国钢铁技术装备水平达到“国际先进”，助力中国跻身世界钢铁工业设备制造“第一梯队”。

临沂优特钢将成为国内近十年新建的规模最大的长流程优特钢生产基地，可实现年产值150亿元、税收23亿元，新增就业岗位4000余个，为临沂临港开发区经济带来重大利好，为临沂临港规划面积24平方公里、产能规模1400万吨的高端不锈钢与先进特钢制造产业集群树立旗帜，全面助力新旧动能加速转换和经济社会发展转型升级。

(责编：董童、李源)

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