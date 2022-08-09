本报评论部

中共中央政治局日前召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，全面、深刻回答了当前经济形势怎么看、下半年经济工作怎么干等重要理论和现实问题。即日起，本版推出系列评论，与读者共同学习贯彻会议精神。

——编 者

我国发展仍具有诸多战略性有利条件，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变

在福建福州，第五届数字中国建设峰会生动展示了最新前沿技术，打开数字经济发展的巨大想象空间；在海南海口，第二届中国国际消费品博览会汇聚全球头部品牌，成为高水平对外开放、引领全球消费时尚的重要平台。近期我国举办的两场重要活动，既展现了前沿科技，也体现了开放融通，充分折射出当前中国经济发展的澎湃活力。

7月28日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。这为我们扎实做好下半年经济工作指明了方向、提供了遵循。

今年以来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们有效统筹疫情防控和经济社会发展工作，疫情防控取得积极成效，经济社会发展取得新成绩。特别是进行大上海保卫战，疫情防控经受住了武汉保卫战以来最严峻的考验。从全国看，5月份主要经济指标降幅收窄，6月份经济企稳回升，二季度经济实现了正增长。来之不易、难能可贵的成绩，充分说明了我国发展仍具有诸多战略性有利条件，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变，充分彰显了党中央具有驾驭中国经济、搞好综合平衡的高超智慧和娴熟能力。

当前经济运行还面临一些突出矛盾和问题，外部不稳定不确定因素明显增加，国内疫情影响没有完全消除，需求收缩与供给冲击交织，结构性矛盾和周期性问题叠加，市场主体经营仍比较困难……同时，我们也要看到危中有机，只要保持战略定力、坚定做好自己的事，是完全能够化险为夷、化危为机的。我国长期积累的雄厚物质基础和超大市场规模优势明显：需求恢复有潜力，稳投资力度持续加大，消费有望继续恢复，外贸保稳提质具有较好基础；生产回升有支撑，市场需求逐步回暖；创新发展增动力，新产业新动能继续保持平稳较快增长；宏观政策有保障，稳经济一揽子政策措施加快落地生效……我国经济体量大、市场空间广、发展韧性足、改革红利多、治理能力强的优势将进一步发挥，为巩固经济回升向好趋势提供坚强支撑。

坚定信心，更要踏实奋进。保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果，还要战胜各种挑战、付出更多努力。全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求是一个整体，要一体认识、一体落实、一体评估；宏观政策要在扩大需求上积极作为，财政货币政策要有效弥补社会需求不足，保持流动性合理充裕；守住安全底线，要强化粮食安全保障，提升能源资源供应保障能力，保持金融市场总体稳定；以改革开放为经济发展增动力，要扎实做好民生保障工作，充分调动各方面积极性，营造好的政策和制度环境。把思想和行动统一到党中央对经济形势分析判断和对经济工作决策部署上来，准确识变、科学应变、主动求变，就一定能够抓住历史机遇、赢得发展先机。

看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。从上半年看向全年，从今年回眸十年，有涉滩之险、有闯关之难、有爬坡之艰，中国经济始终在战胜挑战中发展，在历经考验后壮大。展望未来，中国经济一定能在走过千山万水之后继续跋山涉水，保持回升向好趋势，在高质量发展的轨道上行稳致远。

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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