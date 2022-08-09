周人杰

坚持过紧日子，将财政资金更多地用于为民惠民、促进发展的关键领域，切实做到“花钱必问效、无效必问责”

不久前，102个中央部门集中在网上“晒”出年度收支“账本”，公开2021年度决算情况，接受全社会查询。2011年至今，中央部门已经连续12年向社会晒出收支“明白账”，决算公开范围不断扩大，精细化程度不断提升。和往年相比，今年中央部门绩效信息公开范围更广、力度更大，体现了对坚持过紧日子要求的贯彻落实，彰显了把更多财政资源用于改善基本民生和支持市场主体发展的理念。

更加注重绩效评价，是今年中央部门“晒账本”的重要特点。一方面，经过连续多年实践，中央部门决算公开制度性要求已经形成。今年项目绩效自评结果、重点项目绩效评价报告公开数量继续增加，并首次对国有资本经营预算绩效评价情况进行说明，这有利于推动解决存在的问题，形成评价、反馈、整改、提升的良性循环。另一方面，今年加大了政府采购支出情况的信息公开，增加了货物支出、工程支出和服务支出授予中小企业的占比，这有利于进一步完善政府采购领域相关制度设计，更好支持中小微企业发展。资金用途可见、可量、可评，“账本”账目更细、查阅更便捷，确保公共资金始终在“探照灯”“摄像头”下运行，让公众“看得见”“看得懂”，有助于进一步提升政府部门的公信力和透明度。

财政支出的范围和用度，反映着国家治理的基本理念。党中央始终重视发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。党的十八大以来，习近平总书记多次强调严肃财经纪律，指出要维护财经秩序，健全财会监督机制。从这个意义上讲，中央部门一年一度主动“晒账本”，既是廉洁政府、法治政府建设的题中应有之义，也是我们管党治党、严肃财经纪律的必然要求。

值得关注的是，2021年中央本级支出继续负增长，“三公”经费实际支出大幅减少。这不仅是因为受疫情影响，部分公务活动未按计划开展，客观上少花了钱，更是因为厉行节约、严格执行财经法律法规和管理规定，控制住了“三公”经费开支。开源节流、共度时艰的实际行动，传递出党政机关带头过紧日子的决心，还能起到示范作用，促进全社会养成勤俭节约的良好风气。

当前经济运行面临一些突出矛盾和问题，各级政府要把过紧日子作为常态化纪律要求，坚持节用裕民，严禁任何铺张浪费。各地区各部门要切实负起责任，继续加强收支管理，守住财经纪律的“高压线”。要从严控制和压缩一般性支出，同时大力优化支出结构，强化绩效管理，以效益为导向盘活存量资金和闲置资产，对低效和沉淀资金按规定收回统筹使用。更重要的是，确保有限财力真正用到关键处，“既要算经济账，又要算综合账”。压减“三公”经费的同时，要增加民生投入，不该花的一厘不支，该花的一分不少。

公开透明是现代财政制度的基本特征，是建设阳光政府、责任政府的需要。推进预决算公开，与社会公众利益息息相关。扎紧制度“笼子”，坚持公帑公用，从严编制预算、把控支出，坚持过紧日子，将财政资金更多地用于为民惠民、促进发展的关键领域，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，定能助力全年经济发展达到较好水平。

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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