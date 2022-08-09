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2022年08月09日08:05 | 来源：人民网－人民日报
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中国高铁、第三代核电、载人航天、北斗导航……越来越多大国重器成为我们的国家新名片。党的十八大以来，高技术产业研发投入强度从2012年的1.68%，提升到2021年的2.67%，实现了“从低于全社会研发投入强度0.23个百分点，到高出0.23个百分点”的重大转变。
这正是：
大国添重器，
彰显硬实力。
科技攀高峰，
发展有底气。
曹 一图 卜 拉文
《 人民日报 》（ 2022年08月09日 05 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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