本报记者 陈隽逸

【绝活看点】

吴水根，贵州台江人，国家级非物质文化遗产“苗族银饰锻制技艺”代表性传承人。他潜心钻研银饰锻制40余年，多年来根据工艺需要制作积累了100多种型号的錾子。在不到20平方米的简陋房间内，他用小锤和錾子，打造出精美的银饰。

“当当当……”左手用錾子按住银片，右手拿小锤敲击錾子。换了好几种不同型号的錾子后，银片上的图案逐渐清晰起来：戴着帽子的人正策马扬鞭。吴水根（见图，本报记者陈隽逸摄）拿起银片，在灯光下反复检查后，将银片与其他成品放在一起。

56岁的吴水根是国家级非物质文化遗产“苗族银饰锻制技艺”代表性传承人，8岁起便跟随父亲学习银饰制作。这门手艺传到吴水根手里时，已是第八代了。

在贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县施洞镇，绕过村口的广场，沿着石板小巷走几步，便来到吴水根的家，他的工作室也坐落于此。推开工作室的门，里面的景象有些出人意料：三张低矮的木桌并排摆放，墨绿色的储物柜堆满了东西，两个对角放着煤气罐，中间的小桌上随意摆放着錾子、剪刀、尺子等工具，地上还有几把小凳子。

在这个不到20平方米的简陋房间里，吴水根每天一待就是十几个小时，用心打磨出一件件精美的银饰。做银饰的第一步是熔银子，将装着碎银的碗放在炭火上，高温下，银子熔成了银水。再将银水倒入长方形的凹槽里，稍稍冷却后，用锤子将银条打至筷子粗细。“这时候就可以进行拉丝了。”吴水根介绍。

双手拿着擀面杖粗细的木棍，一脚踩着拉丝板，将银条从拉丝板上最粗的孔穿过绕到木棍上，再旋转提拉木棍，银条便逐渐变细。“最细可以到头发丝那么细。”吴水根指着拉丝板上最细的一个孔说，“但是不能一步到位，需要顺着这个孔一步一步拉，否则穿不过去。”

“做银饰最基础的就是两样东西：一样是银丝、一样是银片。有了这两样东西，就可以雕刻和装饰图案了。”吴水根银饰制作手艺的精髓也在于此。

墨绿色储物柜的下层，堆着不少椭圆形的石块。“这是图案的模具，分为阴阳两面。”拿起一块模具，吴水根掰开向记者介绍，“把银片放进去，一压，图案的大致轮廓就出来了。”像这样的模具，吴水根有上万个，都由他亲自设计制作而成。既有传统的苗族图案，又有现代生活中的时尚元素。

“图案雏形出来后，还需要用錾子雕刻，让图案更加清晰。”将压好的银片放到中间的小桌上，吴水根拿起锤子，摸了个錾子开始雕刻图案。不一会儿，一朵太阳花就出现在了吴水根的手中。

“可别小看这些錾子，乍看都一样，像普通的钉子，但錾头的纹样大有不同。”吴水根说。三角的、扁平的、圆形的……100多种型号的錾子，是吴水根多年来根据工艺需要慢慢制作积累起来的，可以满足几乎所有图案的雕刻需求。这么多錾子，怎样快速选到最合适的呢？“经常用，一看就知道。”吴水根说。

在贵州深山的苗乡里，吴水根并非只会“埋头苦干”，他对新的银饰制作技术也有所了解。“现在银饰制作所有环节都能用机器替代了。”吴水根坦言，新技术对传统手工制作确实产生了冲击，但他仍然有自己的底气，“他们要用电脑作图，而我的图案就在脑子里，想到什么立刻就能做出来，这种创造性是无法替代的。”

现在，吴水根觉得最难的是手艺的传承。“我手把手带了17个徒弟，但很多人都干别的去了。”吴水根介绍，他的女儿已经成为家族手艺的第九代传人。

“现在只要有年轻人愿意来学，我就愿意教！”吴水根一边说一边走出了工作室，来到作品陈列室。在这里，用银子打造的风雨桥、龙船等承载着苗族同胞共同记忆的摆件整齐摆放，在灯光下，散发着耀眼的光芒……

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 06 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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