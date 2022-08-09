本报记者 李增辉 张 文

数据来源：宁夏回族自治区党委组织部 宁夏回族自治区统计局、生态环境厅

底图：黄河宁夏银川段。

新华社记者 王 鹏摄

在黄河水滋养的“塞上江南”——宁夏，巨大的发展成就令人瞩目。

党的十八大以来，习近平总书记两次赴宁夏回族自治区考察并发表重要讲话，多次对宁夏工作作出重要指示，为建设美丽新宁夏指明了前进方向、提供了根本遵循。牢记习近平总书记殷殷嘱托，宁夏广大干部群众紧抓发展第一要务不放松，坚持以新发展理念引领新发展、实现新跨越，奋力谱写全面建设社会主义现代化美丽新宁夏壮丽篇章。

筑牢保护屏障，守护黄河流域生态

行走在银川市东郊的黄河古渡口，奔腾的黄河在这里缓缓流淌。清澈的河水和周边的美丽田庄相映成趣，河中鱼儿嬉戏，河面泛起微澜……眼前的美景，引得游人纷纷驻足。“鱼和鸟都多了起来，环境美了，有的游客用完餐就在河边观赏。”古渡口一家餐饮店负责人徐宗进告诉记者。

2020年6月8日，习近平总书记在宁夏察看黄河生态治理保护状况时指出：“宁夏要有大局观念和责任担当，更加珍惜黄河，精心呵护黄河，坚持综合治理、系统治理、源头治理，明确黄河保护红线底线，统筹推进堤防建设、河道整治、滩区治理、生态修复等重大工程，守好改善生态环境生命线。”

沿黄九省（区），宁夏是唯一全境属于黄河流域的省份，自古以来因黄河而生、因黄河而兴、因黄河而美。得益于黄河母亲的恩惠，宁夏才享有“塞上江南”美誉和“天下黄河富宁夏”之说。宁夏时刻把保障黄河长治久安作为重中之重，完成生态保护红线划定，实施“四水四定”方案，近十年先后投入1150多亿元，用于黄河水治理，实现域内劣Ⅴ类水体和黑臭水体全面清零。

防洪工程建起来了，人字垛、丁字坝整齐排列，像一把把巨大的梳子，梳理着黄河的形态；滨河大道修起来了，绿树成荫、花团锦簇；以前的违章建筑不见了，新修了健身场所，成为城市一景。

“河清了，景美了，我们靠着幸福河过上了幸福日子！”吴忠市利通区金积镇秦坝关村村民丁自红从小在黄河边长大，如今成了一名黄河“守护人”——2019年起，他开始负责古城湾砌护段10公里左右的黄河及两岸环境卫生保洁。

近年来，宁夏完成了黄河宁夏段二期防洪综合治理工程，黄河保护体系基本建立，防洪实现了从分散应急防治到综合治理的历史转变，达到了标准内洪水安全。大力推进水土流失综合治理，累计治理水土流失面积2.3万平方公里，全区入黄泥沙从1亿吨减少到2000万吨，黄河宁夏段连续5年保持“Ⅱ类进Ⅱ类出”，为维护黄河“健康”贡献了宁夏力量。

如今的贺兰山，矿区关停了，绿色回归了，大山恢复了宁静。一个个废弃矿坑经过改造，化身为休闲公园、生态果园等景观。近年来，宁夏实施贺兰山、六盘山、罗山“三山修复”工程，污染防治按下“快进键”，绿色发展步入“快车道”，森林覆盖率从十年前的11.9%提高到16.9%，地级市空气优良天数比例连续6年保持在80%以上。

推进动能转换，提升经济发展质量

天然气输送过程中，压力控制至关重要。“我们的技术填补了我国的长输管线超大口径调压装置关键用阀的空白。”在宁夏吴忠仪表公司生产车间，眼前这段直径近一米的天然气管道阀门，能在以毫秒计的时间内精确控制输送气压大小。车间负责人告诉记者，该阀门已广泛用于西气东输、中俄东线天然气管线等重大运输管线中。

推进动能转换，提升经济发展质量。在宁夏，过去冒黑烟、排臭水的“傻大黑粗”产业正蜕变为绿色低碳高效的产业，一批具有成长潜力、发展活力的新兴产业快速崛起。现代煤化工、新能源、新材料等在全国拥有一席之地，枸杞、葡萄酒、牛奶、文化旅游等产业更是提升了宁夏产业格局的“颜值”。

产业升级，科技为先。在“科技支宁”东西部合作带动下，宁夏科研机构研发出400万吨/年煤间接液化成套技术，荣获国家科学技术进步奖一等奖。

产业发展装上“科技翅膀”，宁夏的优势资源迅速转变为发展资本，为新旧动能转换提供强大动力：通过发展煤炭深加工，促使火力发电能力达1500多亿千瓦时，已建成“宁电入鲁”“宁电入浙”两条大通道；宁夏风光水等新能源装机已达2840万千瓦、全国第三，绿氢产能7700吨/年、全国最大。围绕新能源新材料，已形成完整的风光电储全产业链及配套制造体系，仅单晶硅棒产能已近100吉瓦、约占全球1/5，是全国首个国家新能源综合示范区……

2012年至2021年，宁夏地区生产总值年均增长7.1%，用十年时间跨过2000亿元、3000亿元、4000亿元3个千亿元大关。近期，国务院又批复了支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施方案。这些政策措施叠加，为宁夏带来了历史机遇和强大支持。借着政策东风，宁夏主动加强与兄弟省份合作，把资源优势和发达地区的产业优势结合起来，拓展东西部携手发展的前景。

农业振兴带动乡村振兴，进一步提升经济发展含金量。宁夏地理气候优势明显，葡萄酒产业布局早、发展快，已建成116个特色酒庄，年产量1.3亿瓶；枸杞产量占全国55%，深加工产品已外销100多个国家和地区；奶牛存栏全国第六，生鲜乳产量全国第五，乳蛋白率、乳脂率等几十种指标位列全国前茅。目前，宁夏正以做强做优“六特”农业产业为重点，打造“中国葡萄酒之都”“中国高端奶之乡”和全国高品质冷凉蔬菜生产基地等品牌，实现农业产业的振兴升级。

加大民生投入，民族团结共同进步

一进入吴忠市利通区金花园社区，就听见一阵欢声笑语。社区的广场上，居民郭淑玲正带着几位大姐，学着跳最新的广场舞。旁边，老年书画协会的杨金奎和几个小伙儿正要架起桌子挥毫泼墨，为周末的活动做准备。生活在金花园社区的回、满、藏等少数民族居民有6000多人，占常住居民的近一半。

宁夏是全国最大的回族聚居区，并有满族、蒙古族、壮族等少数民族。现在全区各地级市都成功创建全国民族团结进步示范市，涌现出了王兰花等一批全国民族团结进步模范，各民族亲如一家、守望相助、手足相亲。

翠绿的萝卜堆满筐，再一筐筐搬上货车。固原市西吉县吉强镇马营村村民张菊玲忙活了一上午，满脸汗水却笑意盈盈：“政府为村里修了柏油路，交通方便了，蔬菜能运到外省去卖。土地在合作社入股，一家人也在合作社打工，今年家里能再存上三五万，年底把房子翻新一下再过年！”

历史上的西海固地区“苦瘠甲天下”，曾经是极度贫困的代名词。如今，该地区现代农业兴旺、基础设施发达，合作社、种植大户等新型经营主体带动乡村振兴，人均收入不断提高，彻底甩掉了绝对贫困的帽子。党的十八大以来，宁夏80.3万贫困人口全部脱贫，9个贫困县全部摘帽。

2022年，宁夏投入资金20亿元支持发展乡村特色优势产业，乡村振兴衔接资金用于产业发展比例不低于55%。支持乡村振兴重点帮扶县和移民集中安置区发展联农带农特色产业，因地制宜发展小种植、小养殖、小田园、小加工、小商贸、小民宿等特色庭院经济，确保脱贫群众40%以上的收入来自产业。

楼院整齐，街巷洁净，不远处就是银川市永宁县闽宁镇原隆村村民刘莉的家。“政府帮盖的新房，自家只花了不到2万元。”2012年9月，刘莉一家依靠扶贫搬迁政策从西海固搬来这里，当时全村已经修好了通村硬化路，经过装修的新房直接就能入住。住下的第二天，刘莉便到一公里外的镇小学给孩子报了名。“这边配套齐全、生活方便，早知道就快些搬过来了。”

时间回到上世纪90年代初，闽宁镇所在的土地还是一片荒滩，没有电，没有路，没有像样的基础设施，人们只能盖起简易的土坯房。随着闽宁协作推进和产业发展，当地持续开展生态修复、防沙治沙、镇村绿化、环境治理等，基础设施和生态环境不断改善。“十三五”期间，闽宁镇率先在宁夏实现村村通硬化路；新增绿化面积11270亩，绿化覆盖率达35%。

如今，闽宁镇常住人口接近6万，村村有小学、卫生室、文化活动中心和民生服务大厅，全镇6000多名适龄儿童全部就近入学，自来水、天然气全部入户。全镇建有地埋式污水处理站25座，生活污水处理率达85%，生活垃圾无害化处理率达90%。通过实施危房改造、扶贫搬迁改造等，村民告别土坯房，住上了砖瓦房。

十年来，宁夏将75%以上财力用于民生事业，累计支出9300多亿元，办成了一批利民惠民的实事好事。今后五年，宁夏将从民生工作实际出发，重点实施居民收入、移民致富、教育质量、健康水平、文明素养、城乡面貌“六大提升行动”，让广大人民群众生活得更有质量、更加幸福。

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 09 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经