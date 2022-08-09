禹丽敏

宁夏，黄河为源，浇灌了银川平原，造就了富庶的“塞上江南”。

“继续建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的美丽新宁夏”，这是习近平总书记对宁夏的殷切嘱托。党的十八大以来，宁夏广大干部群众攻坚克难，跨越发展，不断结出梦想的果实。

“物阜民安”取得了阶段性成绩——

西海固，西海固！从“苦瘠甲天下”，到奔向富足，热土之上的蜕变赞歌，成为“全面小康路上一个也不能少”的生动写照。

党的十八大以来，宁夏80.3万贫困人口全部脱贫，9个贫困县全部摘帽，西海固地区彻底甩掉了绝对贫困的“帽子”，闽宁镇从“干沙滩”变成了“金沙滩”。

十年来，宁夏地区生产总值、地方财政收入普遍翻了一番，年均增长均高于全国平均水平。农村居民人均可支配收入达到15337元，城镇居民人均可支配收入达到38291元。同时，宁夏将75%以上财力用于民生事业，累计支出9300多亿元，为老百姓解决了不少急难愁盼问题。特别是今年上半年以来，面对错综复杂的外部形势，宁夏全区地区生产总值同比增长5.3%。

守护绿水青山，共建美丽家园——

习近平总书记在宁夏考察时指出：“努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区”。近十年，宁夏先后投入1150多亿元生态环保资金，实现域内劣Ⅴ类水体和黑臭水体全面清零，黄河宁夏段连续5年保持“Ⅱ类进Ⅱ类出”。

盛夏时节，来宁夏的游客络绎不绝，人们切身感受到“塞上江南”越来越美了！十年来，宁夏综合治理山水林田湖草沙，坚决整治黄河“四乱”和腾格里沙漠污染等生态环境问题。森林覆盖率从11.9%提高到16.9%，地级市环境空气质量优良天数比例连续六年保持在80%以上。雪豹、鸽子鱼、沙冬青等绝迹已久的珍稀野生动植物重现，再塑“塞上江南”的好山好水好风光。

科技创新激发无限潜力——

十年来，宁夏迈入全国二类创新地区。400万吨/年煤间接液化成套技术荣获国家科学技术进步奖一等奖，维尔铸造高铁枕梁、吴忠仪表关键阀门、共享铸钢3D打印等让人耳目一新。

眺望未来，宁夏各族人民携手奋斗，必将描绘出更加壮美的新画卷！

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 10 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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