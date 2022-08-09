本报记者 强郁文

开栏的话

社区是城市治理体系的基本单元。习近平总书记强调，要把更多资源下沉到社区来，充实工作力量，加强信息化建设，提高应急反应能力和管理服务水平，夯实城市治理基层基础。

推进社区治理有何新实践新做法？基层为民服务如何做细做优？进社区，走街巷，看实效，今日起，本版推出“夯实城市治理基层基础”系列报道，展现各地社区治理方面的经验和成效，敬请关注。

烈日炎炎，身穿红马甲，头戴遮阳帽，李建国走到树荫下，冲不远处招了招手，“老伙计，快来，到时间啦。”

马有安低头理了理袖章，一路小跑着赶来。刚站定，就举起水瓶咕咚喝了一大口，“出发！”

李建国和马有安居住在湖北省武汉市武昌区滨湖社区，去年11月加入社区平安合伙人队伍。现在，巡查社区环境和安全情况，成了他们每周都要做的事。

滨湖社区由5个小区和2座楼宇组成，地盘大，人数多，居民老龄化程度高，人员构成复杂。曾经，社区存在物业纠纷、邻里矛盾、治安隐患等问题。以平安合伙人为抓手，滨湖社区充分调动居民力量参与安全隐患排查、纠纷调解、普法宣传等社区平安重点工作，把居民从社区治理的旁观者变成了实打实的参与者，居民投诉件数比高峰时下降八成以上。

居民有诉求——

在“家长里短议事会”讨论

啥是平安合伙人？

“只要涉及社区安全的，都和我们有关。”听到记者的问题，李建国笑着说，“一起走一趟，你就知道了。”

记者跟着两人来到锦绣中北小区。70岁的李建国个子不高，但步伐矫健，眼神清亮。“看见那堆垃圾了吗？”李建国遥遥一指，“估计是业主装修留下的建筑垃圾，放在绿化带上了。”

“走近点，拍张照片。”马有安掏出手机。

“锦绣中北小区建筑垃圾侵占绿化带！”两人在“滨湖社区平安合伙人”微信群里反映。几分钟后，小区物业公司主管骑着电动车赶到现场处理。

一上午时间，李建国和马有安巡查了3个小区的楼栋和架空层，发现了多个安全问题。

“李叔，小区常有电动车‘飞线充电’，能不能帮我们解决一下？”巡查快结束时，一位居民走上前来，提出诉求。李建国来到社区办公室，与专职网格员陈雪莹商量，决定把这件事作为议题之一，在几天后召开的“家长里短议事会”上讨论。

平安合伙人、居民代表、网格员，7人并肩围坐。

“夏天气温高，充电线距离天然气管道很近，万一发生火灾，后果不堪设想。”李建国说，“社区能否出面协调，建一个带充电桩的车棚？”

“我们会邀请公安、消防、房管等部门实地考察，同时征集居民的需求，争取解决大家的困难。”陈雪莹表态。

滨湖社区党委书记章肖鹏介绍，平安合伙人由居民、商户、物业、网格员、下沉党员、辖区单位工作人员组成，按照职责分为社区巡查、信息宣传、矛盾调解等小分队。经过3轮招募和筛选，滨湖社区现有平安合伙人骨干100多名。

“合伙人队伍成立以来，在巡查时发现了高空抛物、火情、非法传销等突发情况，物业、网格员及时跟进处理，把安全隐患消灭在了萌芽状态。”章肖鹏说，巡查小分队发现的共性问题，以网格为单位每月召开一次议事会，形成“居民报事—平安合伙人预警—多方联动协商—相关单位介入”的问题反馈和解决机制。

遇到烦心事——

找“刘爱芝民调工作室”谈心

这天，两名平安合伙人正在锦绣江南小区巡查，突然被一位居民拉住，“楼上楼下正闹得不可开交，快去看看吧！”

平安合伙人马上联系“刘爱芝民调工作室”。听到消息，工作室负责人刘爱芝带着网格员上了门。原来，楼下住家渗了水，墙面打湿一大片，认为水是从楼上漏下来的。

“有什么证据断定是我家的问题？”

“把地板撬开看看不就知道了。”

“凭什么撬我家地板？”

你一言我一语，剑拔弩张，相持不下。刘爱芝弄清状况后，分头劝说，双方各退一步：楼上同意请专人查看管道；楼下也答应，如果不是对方的问题，就自掏腰包把地板装好。维修公司撬开地板，漏水点位果然就在楼上住家，矛盾迎刃而解。

刘爱芝曾在社区工作多年，调解经验丰富。60岁的她刚退休就报名成为平安合伙人，每天准时出现在民调工作室，帮社区居民解决烦心事。

邻里拌嘴、夫妻吵架、缺斤短两……靠居民和平安合伙人发现的纠纷线索，都转到民调工作室。刘爱芝说，在滨湖社区这样的大型社区，纠纷事件一年至少有100来件。

小事不等于没事。几年前，两位邻居因噪声问题发生口角，双方都没控制住情绪，出手伤了人。普通的邻里纠纷，因没有及时解开心结，变成了违法案件。这让刘爱芝时时警醒，“来找我们的，看起来都是小矛盾，可调解不好，就会形成大矛盾。”

今年，滨湖社区选拔了7名擅长交流、群众基础好的平安合伙人，轮流到工作室帮衬刘爱芝。工作室组建一年来，共解决矛盾纠纷40余件，吸纳志愿者30余名，累计服务人数超过百人。

不过，调解也不是次次成功。几个月前，两名业主的孩子在幼儿园打闹，一名小朋友的脸被抓伤，工作室先后调解3次无果。家长担心孩子的面部美容修复问题，总想要个法律文书作保障才放心。

遇到这样的纠纷，刘爱芝会主动将问题转交给社区驻点律师马红军。

生活有疑难——

来“马红军法律工作室”求助

每到周四下午，湖北今天律师事务所律师、平安合伙人马红军便会坐在滨湖社区的工作室里，等待居民前来咨询。

“房屋继承要走哪些程序？”一位阿姨先敲了门。阿姨的父亲已去世，老人生前有意把房子给孙女继承，阿姨姐妺几个也同意，但苦于不知如何办理。

耐心回复了法律问题后，马红军还教阿姨在手机上使用“法指针”小程序。“我不在社区的时候，您有急事可以用这个，不出家门，就有专业律师线上提供免费法律咨询服务。”马红军说。

送走阿姨，马红军又接待了几位居民。这时，电话响了。

“马律师，我们就要进行业委会委员选举，几名业主长期不住小区，能不能委托代理人进行投票？”打电话的，是滨湖社区天源城小区业委会筹备组组长刘亚军。

“只要确认对方的身份和真实意愿，通过授权后可以代为投票。不过，一定要叮嘱对方附上自己的身份证明。”马红军说。

成为平安合伙人后，马红军感觉自己离社区居民更近了。他的手机里添加了许多居民的微信、电话，对于案件情况复杂或当事人年龄较大的案件，马红军还会上门服务。

天色已晚，马红军走出工作室，几位居民向他打招呼，他们正要去锦绣中北小区的架空层活动。

过去，部分居民争抢着在小区架空层乱搭乱建。平安合伙人多次上门做工作，收效甚微。居民认为，自己掏钱买的房子，公共面积当然属于自己。网格员走访发现，某个架空层有多达11处违建。

怎么办？接到网格员求助，马红军手持法条，现场说法，对居民开展了一场普法教育。经过整治，混乱的架空层变得干净整洁，还新建了两个老年人活动室。

最近，社区为平安合伙人们拍摄了一套含有招募二维码的海报，在朋友圈传播。看到居民们纷纷转发，马红军忍不住点了个赞。在马红军看来，“情”与“法”联合起来，才能更好地推动社区治理专业化，化解社会矛盾。

目前，滨湖社区正着手提升平安合伙人的志愿服务水平。“我们计划引进专业社工，对平安合伙人开展技能培训。同时进一步完善合伙人招募、注册和管理制度，形成系统的激励回馈机制，激发居民参与动力。”章肖鹏说。

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 13 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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