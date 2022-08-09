徐 阳

打通资源下沉渠道、创新居民参与方式，不断激发社区治理活力，提升社区治理能力

湖北省武汉市滨湖社区组建平安合伙人，积极动员居民参与社区事务，广泛引入专业人员提供服务，为基层治理注入了新活力。

社区是群众安居乐业的家园，也是城市治理体系的基本单元。要提升社区治理能力、夯实城市治理基层基础，滨湖社区的一些尝试值得借鉴。

激发居民参与热情，发挥群众主体作用。社区治理关注的是社区的人和事。激发社区居民参与公共事务的热情，不但能快速解决一些小事难事，还能有效提升居民的认同感和自豪感，实现人人参与、人人尽力、人人共享。

当前，各地正在以多种形式，依法有序组织居民群众参与到社区治理的全过程中。比如，充分利用信息化平台的便利属性，广泛搜集意见建议；组建小区议事会、志愿服务队等社团组织，为居民参与各种形式的社区公共生活创造条件。同时，采用积分、表彰等多种方式激发居民的积极性、主动性、创造性。这些案例启示我们，在社区治理中更好发挥群众主体作用，有助于提高决策的科学性和有效性，进而更好解决人民群众的急难愁盼问题。

引导更多资源下沉基层，为居民提供更多精细化服务。小小社区，千头万绪，老百姓的需求不少。要有效回应不同群体的多元诉求，仅靠社区有时很难将问题妥善解决。这就需要更多有专业知识的人员参与进来，发挥特长优势，充实社区服务队伍。在滨湖社区，律师长期驻点提供免费法律咨询，专业社工开展各类志愿活动，切切实实解决了大家生活里遇到的难题。 在其他地区，也有类似实践。比如在社区设立一站式办事大厅，让各领域专职人员在家门口为居民答疑解惑；引入养老、照护、助餐等机构，让群众不出小区就能享受专业服务……随着各类社会资源不断下沉基层，社区功能日益完善，居民生活更添便利。

社会治理是一个系统工程，社区是其中的基础单元，又是充满活力和创造力的部分。打通资源下沉渠道、创新居民参与方式，不断激发社区治理活力，提升社区治理能力，就一定能共同创造更加美好的生活。

《 人民日报 》（ 2022年08月09日 13 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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