原标题：智启新百年·善引新格局 2022第四届汽车电子大会在浙江嘉善成功召开

为搭建行业交流平台，强化创新开放合作，研判汽车电子产业发展趋势，8月4日，2022第四届汽车电子大会（以下简称“大会”）在浙江嘉善召开。本届大会是在浙江省经济和信息化厅、嘉兴市人民政府、中国电子信息产业发展研究院指导下，由汽车电子产业联盟、中共嘉善县委嘉善县人民政府共同主办，大会以“智启新百年·善引新格局——‘十四五’汽车电子产业发展机遇与挑战”为主题。

北京大学教授、工业和信息化部原副部长杨学山，工业和信息化部电子信息司副司长徐文立，中国电子信息产业发展研究院院长张立，浙江省经济和信息化厅党组成员、副厅长厉敏，中共嘉兴市委常委、嘉善县委书记江海洋，嘉兴市人民政府副市长倪沪平等出席开幕论坛。此外，还有来自中国工程院、中国科学院、欧洲科学院、俄罗斯国家工程院等国内外科研院所、知名高校、行业企业等百余位专家与企业家代表，300余位重要嘉宾、百余家媒体及千余名观众参与。会议通过九大平台同步直播。

江海洋在致辞中指出，汽车产业是国民经济重要支柱，在数字技术的推动下正加速变革发展。他坚信，在广大企业的共同努力下，汽车电子产业必将在嘉善强势崛起，加速迭代形成产业集群的聚变效应，助推嘉善打造成为长三角先进制造业重要基地。

张立表示，汽车电子是我国汽车产业发展的重中之重。未来，赛迪研究院将继续做好汽车电子领域的行业研究工作，做好对行业主管部门的支撑，加强与业内各方的合作，着力为产业提供更高水准的平台，在优秀国产汽车电子技术、产品研发攻关与推广应用、产用对接与产业链协同等领域发挥更大的作用。

倪沪平在讲话中称，嘉兴市在发展智能网联汽车产业方面不仅具备了一定的产业基础，同时还拥有三个方面的优势：一是区位优越交通便捷优势；二是汽车产业配套生态优势；三是互联网产业集聚优势。嘉兴市正在逐步完善汽车电子产业发展的新生态，将以本次大会为契机，深入谋划布局“车联网”这个新兴产业，促进汽车电子产业持续健康发展。

厉敏在致辞中透露，下一步，浙江省将进一步发挥整车制造和汽车零部件产业优势及行业影响力，围绕汽车产业安全、节能、环保、舒适和娱乐等方面的发展需求，主位发展安全控制汽车电子类产品、错位发展新型车用半导体和元器件产品、抢位发展新能源汽车关键电子产品、高位发展车联网技术和软件类产品，努力打造集汽车电子设计、研发、生产、集成、测试、模组或部件提供的全产业链生态体系。

徐文立在讲话中介绍未来重点工作，将从两方面继续组织推进汽车电子产业发展。一是以车载智能计算平台为核心抓手，尽快在传感器、计算芯片、操作系统、车载通信等关键技术与重点产品环节上开展布局，将车载智能计算平台技术创新作为汽车产业变革的重要牵引。二是进一步促进产业协同发展，充分发挥信息技术产业优势，整合集成电路、网络通信、软件与互联网以及整车制造等产业资源，强化产业链各环节交流合作，构建开放合作的汽车电子产业生态。推进各领域的基础研究，联合开发核心共性技术，加强政策标准与技术产业协同，构建开发应用服务平台，促进技术转移和应用。

杨学山主要围绕电子信息技术发展、人工智能、智能终端、新型显示材料等电子信息产业热点进行了分析。同时，他指出，随着产业发展进程加快，由计算芯片、传感器、通信模块以及操作系统、人工智能算法等构成的汽车智能计算平台发展成为汽车电子智能化发展的核心和制高点。

中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员倪光南建议我国抓住新一代信息技术发展机遇，聚焦开源RISC-V架构发展中国汽车芯片产业。通过充分发挥我国举国体制和超大规模市场优势、人才优势，大力发展壮大RISC-V产业生态，增强RISC-V产业链供应链自主可控能力，通过加大对RISC-V开源社区的投入和贡献来增加话语权，以推动中国智能网联汽车走向更高、更快、更强。

欧洲科学院院士、国家重点研发计划“首席科学家”金双根在主旨报告中强调，智能交通离不开物联网的发展，只有物联网技术概念不断发展，智能交通系统才能越来越完善，智能交通是交通的物联化体现。面对庞大的交通信息数据，快速、高效、安全的传输是实现智能交通的关键。

吉利汽车研究院（宁波）有限公司电子电器主管副院长付朝辉指出，汽车产业链在发生重构，出现新的价值增长点，整车软件在BOM中占比逐步提升。中国汽车芯片进入黄金发展期，高端的本土化需求有望酝酿千亿级巨头。

富士通（中国）信息系统有限公司总裁薛卫介绍，公司以消费者视角重塑价值链，提供覆盖“造车—用车—卖车”全生命周期的产品与服务，助力可持续发展，共创汽车新时代。

全球创新中心总干事赵刚在题为《智能网联汽车产业生态体系建设的战略与政策》的演讲中称，智能网联汽车的发展重点在于共性基础平台的建设，包括计算技术、车载终端技术、云控基础、高精度动态地图、信息安全技术五大平台。他表示，智能网联汽车共性基础平台是推动汽车新产业链生态的重要抓手，是保证相关政策落地的核心技术，作为智能网联汽车核心零部件，其总体架构研究、产品设计和研发以及标准体系建立具有重要的战略意义。

在下午的主题演讲环节，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长温晓君，华登国际董事总经理、华登中国基金负责人黄庆，紫光集团执行副总裁、紫光展锐董事长吴胜武，驭势科技联合创始人、CEO吴甘沙，航盛电子副总裁尹玉涛，腾讯智慧出行战略总经理沈沛，阿里云汽车行业解决方案总经理戴霖，上海机动车检测认证技术研究中心有限公司首席技术官苍学俊，北京易卡智行科技发展有限公司总监李苏阳等嘉宾围绕“‘十四五’汽车电子产业发展机遇与挑战”分享了各自的思考和体会。

大会还设置“高峰对话”环节，邀请嘉善县经济和信息化局党组书记、局长邓国忠，中科创达执行总裁武文光，AMD公司副总裁单羿，杰发科技副总经理、上海途擎总经理马伟华，联创汽车电子有限公司总工程师罗来军，Imagination中国区人工智能及汽车产品市场副总郑魁，后摩智能联合创始人、产品副总裁信晓旭，芯驰科技业务总经理贾建龙，围绕“汽车芯荒带来的机遇与挑战”充分沟通交流、凝聚发展共识。高峰对话由纵目科技副总裁朱光伟主持。

除开幕论坛外，大会还安排了5场专题论坛、1场理事会议、1场交流会、1场成果展示等活动，聚焦智能网联汽车及电子产业新成果、新趋势,汇聚众多产业界知名企业家及代表共享产业最新洞见，探索“十四五”汽车电子产业发展新机遇，助推浙江及嘉善智能网联汽车及电子产业快速迈向区域发展新高地。

(责编：董童、高雷)

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