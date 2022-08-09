中国经济网赣州8月9日讯（记者 邓浩 张相成）8月9日上午，“稳中求进@高质量发展”网络主题宣传活动在江西赣州启动。活动由中央网信办网络传播局主办，江西省委网信办、内蒙古自治区党委网信办、江苏省委网信办、湖北省委网信办和中国经济网共同承办。中央网信办网络传播局相关负责人，活动承办单位和赣州市相关负责人，来自中共中央党校（国家行政学院）、浙江大学、上海社会科学院的专家学者，江西本地高校师生代表，人民网等中央重点新闻网站、中国社会科学网等重点理论网站及江西省内媒体的记者等近40人出席启动仪式。

8月9日上午，“稳中求进@高质量发展”网络主题宣传活动在江西赣州启动。图为启动仪式现场。中国经济网记者 张相成/摄

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。在应对风险挑战的实践中，我们进一步积累了对做好经济工作的规律性认识。以习近平同志为核心的党中央引领亿万人民勠力同心，坚持稳字当头、稳中求进，在高质量发展中赢得历史主动。高质量发展就是体现新发展理念的发展。推动高质量发展，是进入新发展阶段我国经济发展的鲜明主题。稳中求进则是当前和今后一个时期党和国家工作总基调。“稳”是基础，是前提。“进”是方向，是目标。

本次“稳中求进@高质量发展”网络主题宣传活动以习近平经济思想为指导，紧密结合学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，通过线下调研采访和线上宣传报道，用文字和镜头记录各地坚持稳中求进，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的生动实践，力求真实展现十年非凡成就，着力讲好高质量发展道路上的中国故事，充分展示奋进新征程、建功新时代的实践价值和理论内涵，为迎接党的二十大胜利召开营造良好舆论氛围。

启动仪式后，来自中共中央党校（国家行政学院）、浙江大学、上海社会科学院等单位的专家学者，分别就“习近平经济思想与革命老区高质量发展示范区建设”，“高质量发展：从量变到质变的飞跃”，“高质量发展贯穿中国式现代化新征程”等话题作了主旨演讲。

与会专家认为，面对世界变局与世纪疫情叠加的复杂严峻国际环境，面对艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，切实做到“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，关键在于坚持稳字当头、稳中求进，主动作为、攻坚克难，积极应对困难挑战，集中力量“把我们自己的事情做好”，着力推动高质量发展。高质量发展是对经济社会发展方方面面的总要求，是中国式现代化建设新征程上一个复杂的系统工程，应当整体谋划布局、全面推动促进。

据悉，参加“稳中求进@高质量发展”网络主题宣传活动线下走访的记者，将从8月9日起先后深入江西、江苏、湖北、内蒙古等地基层，开展蹲点式采访。本次活动还将媒体采访与高校思政相结合，来自多所高校的师生将随团参与调研，与记者们一同走进工厂企业、乡村社区。活动将形成理论评论文章、综述、微视频等系列作品，并在微博、抖音、快手等平台开设“稳中求进高质量发展”互动话题，综合运用各种融媒体形式进行全方位多样态传播。

(责编：袁勃、胡永秋)

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