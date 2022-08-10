本报西安8月9日电 （记者曹树林、钱一彬）8月9日，2022“一带一路”媒体合作论坛在西安举行。

2013年秋天，习近平主席提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议。9年来，共建“一带一路”重大倡议从理念转化为行动，从愿景转变为现实。本次论坛以“聚焦全球发展 深化互联互通”为主题，由人民日报社与陕西省委、省政府共同举办。来自40多个国家和国际组织的120多位中外媒体代表以现场或视频、书面发言方式参加会议。中央和国家机关有关部委负责同志，专家学者，参与共建“一带一路”的部分国企、民企负责人等参加论坛。

从2014年至今，“一带一路”媒体合作论坛已举办6届。本次论坛设置“一带一路”区域合作和全球发展倡议媒体对话会两个分论坛。8月1日至8日，2022“一带一路”媒体合作论坛媒体采访调研行举行。中外媒体记者分4路深入陕西各地，采访报道陕西努力以高水平开放推动高质量发展的情况。

《 人民日报 》（ 2022年08月10日 04 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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