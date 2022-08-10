人民日报社社长 庹 震

习近平主席指出，“共建‘一带一路’倡议源于中国，但机会和成果属于世界。”作为推动构建人类命运共同体的生动实践，共建“一带一路”把我国发展同沿线国家发展结合起来，把中国梦同沿线各国人民的梦想结合起来，持续推动政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，已取得实打实、沉甸甸的成就。

习近平主席高度重视媒体在共建“一带一路”过程中的重要作用。在致2016“一带一路”媒体合作论坛的贺信中，习近平主席强调：“媒体在信息传播、增进互信、凝聚共识等方面发挥着不可替代的重要作用。‘一带一路’媒体合作论坛为各国媒体对话交流、务实合作提供了一个平台。希望各国媒体用好这个平台，为推动国家关系发展、沟通民心民意、深化理解互信方面积极有为，为‘一带一路’建设发挥积极作用。”2019年4月，习近平主席在致“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议的贺信中指出：“‘一带一路’倡议提出以后，在共建‘一带一路’伙伴网络过程中，媒体发挥了积极的建设性作用。”9年来，人民日报社积极搭建媒体交流平台和合作机制，2014年至今，“一带一路”媒体合作论坛已举办6届，第一届主题是“丝路联通梦想 媒体共促发展”，第二、三、四届主题是“命运共同体 合作新格局”，第五届主题是“共建共享 合作共赢”，本届主题是“聚焦全球发展 深化互联互通”。

9年来，各国新闻媒体在信息传播、增进互信、凝聚共识等方面积极作为，生动讲述共建“一带一路”故事，深入开展对话交流合作，有效发挥了建设性作用。人民日报开设“共建一带一路”“我的一带一路故事”等专栏，推出“风从东方来——国际人士谈一带一路合作”等系列专版，刊发系列评论文章、理论文章，深入宣传阐释“一带一路”重大倡议的核心理念、时代内涵，全面反映共建“一带一路”的进展、成效。人民日报社依托涵盖99个国家213家媒体的“一带一路”新闻合作联盟，与共建“一带一路”国家100多家主流媒体建立长期合作关系。深化共建“一带一路”国家媒体之间的交流合作，取得积极成果。经过大家共同努力，共建“一带一路”国家媒体合作机制不断健全、合作内容日益丰富、合作平台持续拓展。

我们要大力传承和发扬以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，发挥增进各国相互了解的窗口作用、促进各国民心相通的桥梁作用、推进各国友好往来的纽带作用，深入开展联合采访、人员互访、信息互换、节目共制、合作传播等，共同讲好高质量共建“一带一路”的故事，为把“一带一路”建设成为和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路发挥媒体作用，贡献媒体力量。

（摘自在2022“一带一路”媒体合作论坛开幕式上的致辞）

《 人民日报 》（ 2022年08月10日 09 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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