陕西省委书记、省人大常委会主任 刘国中

2013年以来，在习近平主席亲自谋划、亲自部署、亲自推动下，“一带一路”已经成为当今世界深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。今年以来，习近平主席在博鳌亚洲论坛等多个场合发表重要讲话，为推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效进一步指明了方向。本次论坛以“聚焦全球发展 深化互联互通”为主题，必将有力推动媒体合作，凝聚国际共识。我们愿同各国媒体一道，弘扬丝路精神、讲好丝路故事，加强新闻宣传、媒体融合、信息服务、数字惠民等合作，为实现高质量共建“一带一路”美好愿景作出积极贡献。

我们期待同各国媒体携手努力，共促创新驱动发展。陕西有1500多家科研机构、72位两院院士、200多万专业技术人才，中国载人航天、北斗导航等蕴含陕西科技力量贡献。去年我们打造了秦创原，带动新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业加速发展，科技型中小企业、高新技术企业、技术合同成交额增幅均超过30%。希望各国媒体积极宣传陕西科创优势，帮助我们与更多国家加强协同创新和产业协作。

我们期待同各国媒体携手努力，共促投资和贸易合作。陕西处在中国地理版图几何中心，西安咸阳国际机场综合排名居全球前50位，中欧班列长安号已开通16条国际货运干线。陕西还有自贸试验区、丝博会、欧亚经济论坛、上合组织农业技术交流培训示范基地等开放平台。我们热忱欢迎外商朋友前来投资兴业，也期待“走出去”，希望各国媒体唱响发展主旋律、发出合作好声音，大家一道把“蛋糕”做大。

我们期待同各国媒体携手努力，共促教育卫生事业发展。陕西有110多所高校，8所高校、20个学科入选国家“双一流”建设名单，发起组建了丝绸之路大学联盟等。陕西卫生健康领域科技实力也比较强，面对新冠肺炎疫情，我们坚持人民至上、生命至上，毫不动摇落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，迅速控制住多轮疫情。我们愿同各国加强教育、医疗、抗疫等领域合作，希望各国媒体多牵线搭桥，更好地造福各国人民。

我们期待同各国媒体携手努力，共促生态文明建设。陕西纵跨长江、黄河两大流域，秦岭是中国重要生态安全屏障，黄土高原是退耕还林以来全国连片增绿幅度最大地区。陕西是能源大省，煤油气产量居中国前列，当前正有序推进碳达峰碳中和。希望各国媒体倡导生态优先、绿色发展理念，助力我们与更多国家开展绿色能源、绿色产业等领域合作。

我们期待同各国媒体携手努力，共促文明交流互鉴。陕西是中华民族和华夏文化的重要发祥地之一，有近5万处不可移动文物，有兵马俑等世界文化遗产，中国国家版本馆西安分馆是中国国家版本馆三个分馆之一。希望各国媒体积极推介陕西，也把外面的优秀文化推介给陕西，促进人文交流、民心相通。

（摘自在2022“一带一路”媒体合作论坛开幕式上的致辞）

《 人民日报 》（ 2022年08月10日 09 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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