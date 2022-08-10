本报记者 杜海涛 齐志明

8月9日，2022“一带一路”媒体合作论坛在西安举行。

8月9日上午，由人民日报社与陕西省委、省政府共同举办的2022“一带一路”媒体合作论坛在陕西西安举行。

来自40多个国家和国际组织的120多位中外媒体代表通过线上线下齐聚于此，大家围绕“聚焦全球发展 深化互联互通”的主题，聚焦“一带一路”区域合作、全球发展倡议等热点议题，集思广益、畅所欲言，凝聚媒体合作广泛共识，助力共建“一带一路”高质量发展。

用心讲好丝路故事

由人民日报社发起的“一带一路”媒体合作论坛，是由中国主流媒体举办的规模最大、参与国家和国际组织最多、参会外国媒体最多、最具代表性和影响力的全球媒体盛会。

“9年来，各国新闻媒体在信息传播、增进互信、凝聚共识等方面主动作为，生动讲述共建‘一带一路’故事，深入开展对话交流合作，有效发挥了建设性作用。”人民日报社社长庹震在致辞中说，经过大家共同努力，共建“一带一路”国家媒体合作机制不断健全、合作内容日益丰富、合作平台持续拓展，为共建“一带一路”高质量发展作出了独特贡献。

陕西省委书记、省人大常委会主任刘国中在致辞中表示，陕西自古就是中国重要的对外开放门户。如今，共建“一带一路”使陕西再次站上中国向西开放的前沿。近年来，陕西积极服务和融入新发展格局，坚持通道平台环境一起建、外企外资外贸一起抓，加快打造内陆改革开放高地，与“一带一路”沿线国家的交流合作越来越密切。

人民日报社总编辑于绍良在主持开幕式时说，作为中共中央机关报，人民日报社认真做好共建“一带一路”报道，扎实开展媒体交流合作。本届论坛下设“‘一带一路’区域合作”和“全球发展倡议媒体对话会”两个分论坛，搭建交流平台，凝聚共识合力，为高质量共建“一带一路”营造良好舆论环境。

陕西省委副书记、省长赵一德在主持开幕式主旨发言环节时说，与会中外嘉宾的精彩发言，充分展现了各方共建“一带一路”取得的丰硕成果和未来合作的广阔前景。论坛进一步凝聚了共识，增强了推动“一带一路”高质量发展的决心和信心。

“媒体是舆论引导者。‘一带一路’沿线国家媒体的交流与合作，将为民众增进相互理解与互信、促进民心相通发挥不可替代的重要作用。”中共中央对外联络部副部长钱洪山表示。

“丝路连接世界，媒体和合发展。”中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任牛一兵表示，讲好丝路故事、凝聚各方共识、推动“一带一路”行稳致远，需要各国媒体特别是网络媒体贡献力量。

“在共建‘一带一路’的征程上，媒体始终是不可或缺的积极参与者和奉献者。”国家发展改革委党组成员、副主任林念修说。

“我们将持续加强与媒体的交流合作，凝聚各国民众深化科技创新合作发展的共识。”科学技术部党组成员林新表示。

“全面、深入、专业的报道让沿线国家人民更加客观了解‘一带一路’、增进互信。”工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙说。

交通运输部党组成员、副部长徐成光表示，愿继续与各国媒体携手合作，共同讲好共建“一带一路”交通故事，更好造福各国人民。

商务部党组成员、部长助理郭婷婷说，希望以本次论坛为契机，更加深入传播构建人类命运共同体理念，更加生动讲好“一带一路”故事，更加充分展示“一带一路”建设成就。

“国资委和中央企业将继续与各国媒体携手，共同打造‘可亲可信可敬’的企业形象。”国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗说。

新华社党组成员、副总编辑周宗敏表示，愿与海内外同行齐心协力、相向而行，为推动共建‘一带一路’高质量发展、构建人类命运共同体作出新的更大的贡献。

“发展是‘一带一路’鲜明的主题，广泛的交流是实现发展的重要基础，媒体在其中发挥了独特的作用。我们的共同努力使‘一带一路’为全球提供了一种新的发展模式。”中央广播电视总台党组成员、副台长阎晓明说。

坚持共商共建共享

自2013年倡议提出以来，共建“一带一路”坚持共商共建共享原则，秉持开放、绿色、廉洁理念，以高标准、可持续、惠民生为目标，不断深化务实合作，取得了实打实、沉甸甸的巨大成就。

2013年至2021年，我国与沿线国家年度贸易额从1.04万亿美元，扩大到1.8万亿美元，增长了73%；我国对沿线国家直接投资累计1613亿美元，沿线国家在华投资设立企业3.2万家，实际累计投资712亿美元。

四川省成都市委常委、宣传部部长陈彦夫表示，以建设践行新发展理念的公园城市示范区为统领，加强与“一带一路”沿线国家的经贸人文交流合作，突出文化在塑造全球经济版图中的重要作用，深度融入“一带一路”建设。

“‘一带一路’倡议符合沿线各国人民根本利益。”南非独立传媒集团执行主席伊克博·瑟维、《俄罗斯报》社长帕维尔·涅戈伊察等参会嘉宾普遍认为，“一带一路”的实施，推动了沿线国家的经贸往来，为世界经济加快复苏注入强大动能。

“作为中国核科技工业主体，我们积极践行‘一带一路’倡议，与沿线各国合作伙伴密切协作，取得了一系列重大突破。”中国核工业集团有限公司党组书记、董事长余剑锋介绍，中核集团自主研发的三代核电“华龙一号”全球首批4台机组全部建成投运。

中国电力建设集团有限公司党委常委、副总经理王小军介绍，公司目前在48个“一带一路”沿线国家开展业务，在建工程承包和投资运营项目合同近2000个。

格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤认为，“一带一路”是一座“桥”，它连接国内国外两个大市场，让民营企业有了广阔发展的舞台。

在内蒙古伊利实业集团股份有限公司副总裁张轶鹏看来，“一带一路”沿线是全球乳业合作的活跃地带，区域之间资源互补性强，发展潜力大。

大力增进民心相通

本次论坛开始前，中外媒体记者分四路深入陕西各地，采访报道陕西努力以高水平开放推动高质量发展的成效，为多国媒体记者提供了深入了解中国的重要窗口，再一次架起了民心相通、互学互鉴的桥梁。

在渭南市合阳县，位于张家河村和南永宁村的国家电投联合光伏电站年发电量约1.4亿千瓦时，光伏板下还生长着各种作物。“光伏+农业”模式的创新探索，让电站立体空间的经济效益得到充分发挥。电站高效运行背后，“智慧大脑”智能化运维大数据平台发挥着关键作用。

位于西安国际港务区的京东智能产业园，日均处理订单量超过50万件，如此大的业务量，碳排放量却不高。“所有屋顶都配备了光伏发电设备，10万平方米的光伏屋顶占园区总面积1/3以上。”京东物流西北区副总经理李大爽说，电力白天供园区办公使用，夜间则为新能源作业车充电。

2020年10月，上海合作组织农业技术交流培训示范基地在“中国农科城”杨凌正式揭牌。目前，示范基地累计举办面向上合国家的农业技术研修班20多期，培训农业官员及技术人员400余人。

共建“一带一路”在各个领域取得的丰硕成果，让前来采访的中外媒体记者收获满满。

“一带一路”建设是伟大的事业，需要伟大的实践。展望未来，“一带一路”媒体合作论坛不断延展着通往未来的合作之桥，中外媒体正进一步加强双向互动和双向沟通，携手共筑民心“丝路”，共同播撒合作的种子。

《 人民日报 》（ 2022年08月10日 09 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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