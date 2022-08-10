石 羚

山海连丝路，传播架心桥。8月9日，2022“一带一路”媒体合作论坛在陕西西安举行，来自40多个国家和国际组织的120多位中外媒体代表以线上线下方式参加，共聚发展智慧、共讲发展故事、共商发展方案、共促发展合作，彰显了世纪疫情之下各国媒体加强沟通协调的迫切愿望，为共同应对挑战、实现共赢发展凝聚团结力量。

媒体连接中外、沟通世界，是促进共建“一带一路”国家交流合作的纽带，肩负着信息传播、增进互信、凝聚共识的使命。2016年，习近平主席向“一带一路”媒体合作论坛致贺信，希望各国媒体用好这个平台，为推动国家关系发展、沟通民心民意、深化理解互信方面积极有为，为“一带一路”建设发挥积极作用。“一带一路”媒体合作论坛已举办6届，结出累累硕果，在国际传播界形成“磁场效应”，成为中国媒体举办的规模最大、参与国家及媒体最多的全球媒体盛会。扩大“一带一路”媒体合作论坛成果，推进高质量共建“一带一路”，各国媒体大有可为，也将大有作为。

讲好故事，凝聚共识，做共建“一带一路”的记录者。不久前公布的首届国际传播“丝路奖”复评结果中，《同心抗疫》《丝路新纽带：中欧班列》等19件作品从来自80个国家和地区的4485件参评作品中脱颖而出，以不同地域的人们守望相助、风雨同舟的生动瞬间，以沿线国家经济增长、民生改善的动人故事，让大家看到共建“一带一路”的巨大成效与广阔前景。通过更多有思想、有温度、有品质的新闻作品，我们必能在交流互鉴中增进互信，不断扩大开放合作朋友圈、当好市场融通黏合剂、画出民心相通同心圆。

务实合作，共享机遇，做共建“一带一路”的参与者。近年来，从人民网与南非当地媒体共同制作以“大使有话说”为主题的对话节目，到毛里求斯国家电视台连续播出乌蒙山区脱贫攻坚专题片，各国媒体在新闻报道上同向同行、互通有无，合作产品备受好评。媒体合作与经贸往来、生态治理、科技交流等一道，成为共建“一带一路”合作的生动缩影。

应对挑战，共谋未来，做共建“一带一路”的推动者。时下，世界百年变局和世纪疫情相互交织，共建“一带一路”国际环境日趋复杂。新冠肺炎疫情发生以来，中国媒体积极分享抗疫经验，“一带一路”新闻合作联盟秘书处也及时发出公开信，号召共筑抗疫防线。可靠的信息、客观的报道、正面的言论，为人类战胜病毒坚定了信心，让那些歧视、污名化、排外主义的谎言不攻自破。

2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时深情地说：“我的家乡陕西，就位于古丝绸之路的起点。站在这里，回首历史，我仿佛听到了山间回荡的声声驼铃，看到了大漠飘飞的袅袅孤烟。”从陕西西安再次出发，各国媒体共同做“一带一路”的文化使者，讲好丝路故事，弘扬丝路精神，必将奏响共建“一带一路”的动人乐章，让古老丝绸之路焕发新的生机活力。

《 人民日报 》（ 2022年08月10日 09 版）

(责编：白宇、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经