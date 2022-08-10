弘扬丝路精神 汇聚广泛力量

中共中央对外联络部副部长 钱洪山

“一带一路”倡议是习近平主席结合新的历史条件，继承和发展丝路精神，提出的推动沿线国家合作共赢、共同发展的重大倡议。9年来，“一带一路”倡议秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，持续推进沿线国家政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，已经由理念转化为行动，从愿景转变为现实，成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台，取得了实打实、沉甸甸的成就。

当前，世界百年变局同世纪疫情交织叠加，国际安全形势动荡不安，世界经济复苏乏力。“一带一路”建设呈现出的强大韧性与活力，为各国抗击疫情、经济社会复苏、增进人民福祉注入宝贵力量。实践证明“一带一路”为世界经济增长开辟了新空间，为完善全球治理拓展了新实践，为国际贸易和投资搭建了新平台。“一带一路”是一条合作之路、健康之路、复苏之路、增长之路。我们愿同合作伙伴一道，大力弘扬丝路精神，以团结战胜分歧，以合作替代对抗，高质量共建“一带一路”。

“一带一路”沿线国家媒体的交流与合作，将为民众增进相互理解与互信、促进民心相通发挥不可替代的重要作用。希望与会的各国媒体代表以此次论坛为契机，加强交流互鉴，更加全面、客观报道“一带一路”建设给各国带来的积极变化，共同讲好“一带一路”高质量发展的精彩故事。

我们愿同“一带一路”沿线各国一道，努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性，汇聚最广泛力量，推动构建人类命运共同体。

发挥网络优势 讲好丝路故事

中央网信办副主任、国家网信办副主任 牛一兵

丝路连接世界，媒体和合发展。“一带一路”媒体合作论坛自2014年举办以来，影响不断提升，成效日益凸显。我们倡导发起《携手构建网络空间命运共同体行动倡议》等，签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录，建立“丝路电商”双边合作机制，推动网络文化交流互鉴，“数字丝绸之路”建设取得显著成果。

讲好丝路故事、凝聚各方共识、推动“一带一路”行稳致远，需要各国媒体特别是网络媒体贡献力量。

一是坚持正确价值取向，促进网络内容繁荣。高扬时代主题，善用网络媒体，充分发挥正面引领作用，深化网络内容建设，积极传播“一带一路”的好声音、正能量，在网络空间汇聚起共商共建共享“一带一路”的强大力量。

二是顺应技术变革大势，引领网络传播潮流。推进传统媒体数字化创新、网络化转型、智能化再造，推动媒体融合发展，积极将大数据、人工智能等新技术融入产品策划、制作、传播全过程，使“一带一路”媒体发展始终保持旺盛的生机活力。

三是促进网络空间清朗，建设美好精神家园。推动网络媒体坚守社会责任，以道理服人，以真情感人，以故事动人，不断增进不同国家、不同民族、不同传统之间的价值认同和文化可译，为广大网民创造更加美好的精神家园。

四是深化国际交流合作，推动网络文明互鉴。在构建网络空间命运共同体的愿景下，我们愿与各国政府部门、媒体机构、专家智库等深化协作，分享在网络媒体发展和网络内容建设等方面的探索实践，促进网络文明互鉴。

深化务实合作 传递时代强音

国家发展改革委党组成员、副主任 林念修

共建“一带一路”是习近平主席深刻洞察时代发展大势提出的宏伟倡议，是新时代中国高水平对外开放的新探索和新实践，也是中国改革开放后提出的第一个全球性、大规模、全方位国际经济合作倡议。自2013年倡议提出以来，共建“一带一路”不断深化务实合作，取得了实打实、沉甸甸的巨大成就。

一是为构建人类命运共同体搭建了重要实践平台。共建“一带一路”顺应各国人民求和平谋发展的共同愿望，致力于携手解决人类社会发展面临的长期性、根本性挑战，彰显了同舟共济、权责共担的人类命运共同体意识，已经成为构建人类命运共同体、利益共同体、责任共同体的生动实践。二是为推动全球经济治理体系变革贡献了中国智慧。共建“一带一路”顺应经济全球化发展大势，在广泛协商、凝聚共识的基础上改革和完善全球治理体系，展示了中国作为负责任大国的责任担当。三是为扩大中国高水平对外开放探索了全新道路。共建“一带一路”以互联互通为鲜明特征，不断深化“五通”务实合作，极大促进了中国高水平对外开放，有力拓展了世界经济合作新空间。

在共建“一带一路”的征程上，媒体始终是不可或缺的积极参与者和奉献者。媒体是宣介共建“一带一路”理念内涵的重要力量，是筑牢共建“一带一路”民意基础的重要桥梁，也是展示共建“一带一路”合作成果的重要窗口。我们真诚期待国内外媒体更加积极深入地参与共建“一带一路”倡议，凝聚广泛共识，传递时代强音，共同谱写“美美与共”的华彩乐章。

建设创新之路 推动科技交流

科学技术部党组成员 林 新

习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上提出，要将“一带一路”建成创新之路，并宣布启动“一带一路”科技创新行动计划。科技部深入贯彻落实习近平主席重要指示精神，推进“创新之路”建设取得积极进展。

一是构建多层次多元化的科技人文交流机制，促进科研人员和青少年科技交流。支持3000余人次青年科学家来华开展短期科学研究，为共建国家培训科技人员13500余人次，举办“创新中国行”“青少年创客营”等活动，支持成立“一带一路”国际科学组织联盟。

二是建设“一带一路”联合实验室，加速创新要素对接共享。支持国内各类科技创新主体与共建国家合作设立联合实验室，面向民生科技领域和全球性挑战问题开展科研合作，推动科技资源开放共享，带动共建国家科技创新能力提升。

三是夯实科技园区合作，推动和培育各具特色的产业创新集群。与部分共建国家建立科技园区合作关系，培训科技园区与孵化器人才，举办国际创新创业大赛，结合各国科技和产业发展实际共同支持实体合作。

四是发挥技术转移先导作用，推动更多创新成果惠及共建“一带一路”国家。共建区域技术转移平台，支持共建国家建立完善技术交易市场，与联合国开发计划署组建技术转移南南合作中心，有力推动先进适用技术成果在共建国家转移转化。

下一步，科技部将按照习近平主席提出的“高标准、可持续、惠民生”目标要求，持续深化“一带一路”科技创新合作，为构建人类命运共同体贡献中国智慧和科技力量！

分享发展机遇 实现互利共赢

工业和信息化部党组成员、总工程师 田玉龙

共建“一带一路”倡议提出以来，工业和信息化部认真贯彻落实习近平主席重要讲话和指示批示精神，与沿线国家主管部门开展发展战略对接和产业政策交流协调，促进基础设施联通，务实推进合作项目，取得了积极成效。

一是畅通数字之路。推动通信基础设施互联互通，持续扩容升级陆缆和海缆，支持各国新型数字基础设施建设。会同国际电联等国际组织，为沿线国家开展援助项目。二是拓宽产业之路。搭建高水平合作平台，推动建设金砖国家创新基地，建立上合组织工业领域合作机制，支持各国发挥自身优势，加强产业链合作，落实重大项目。举办中国国际中小企业博览会、中国国际工业博览会等活动，支持国内外企业参与共建“一带一路”，共享发展红利。三是守护健康之路。面对新冠疫情，中国与沿线国家守望相助，全力供应医疗物资。将疫苗作为全球公共产品，为包括沿线国家在内的国际社会提供20余亿剂疫苗，与多国开展产能合作，提升疫苗可及性和可负担性，并在新冠治疗药物方面加强合作。四是铺就绿色之路。积极支持先进适用技术在沿线国家转移转化，推动开展绿色制造、节能环保等领域合作。众多光伏、风电、新能源汽车企业扬帆出海，为沿线国家带去清洁能源和绿色希望。

我们将继续与“一带一路”沿线国家工业、信息通信业主管部门加强政策交流，推动技术标准对接互通，推进国际海陆缆等基础设施建设，助力“一带一路”建设高质量、高标准、高水平发展，与各国分享发展机遇，实现互利共赢。

推进互联互通 助力交通发展

交通运输部党组成员、副部长 徐成光

交通是经济的脉络和文明的纽带。习近平主席高度重视交通互联互通在共建“一带一路”中的重要作用，强调“共建‘一带一路’，关键是互联互通”。共建“一带一路”倡议提出9年来，“六廊六路多国多港”互联互通架构基本形成并不断完善，为推动共建“一带一路”高质量发展提供了有力支撑、发挥了先行引领作用。

9年来，交通运输基础设施“硬联通”扎实推进，中老铁路、蒙内铁路、中巴经济走廊“两大”公路等相继建成通车，打通了国家间互联互通新通道；交通运输领域规则标准“软联通”成果丰硕，签署多项国际道路、海运、航空等运输协定，“中国国际可持续交通创新和知识中心”的创办，搭建了全球交通合作新平台；交通运输同“一带一路”沿线国家人民“心联通”持续深入，中欧班列、中欧陆海快线有效服务沿线各国经济发展，拉动当地就业，促进人员流动交往。

我们将加快建设面向全球的交通网络，持续推进铁路、公路、航道等基础设施互联互通，提高铁路、海运、航空全球连接度；着力打造开放包容的合作环境，鼓励交通企业积极参与“一带一路”沿线交通基础设施建设和国内运输市场合作，积极构建合作、共赢、互补的国际物流供应链体系；继续深化多层次多领域交通国际合作，促进交通运输政策、规则、制度、技术、标准“引进来”和“走出去”，为促进全球可持续发展贡献智慧和力量。

我们愿继续与各国媒体携手合作，共同讲好共建“一带一路”交通故事，为更好造福各国人民，构建人类命运共同体作出更大贡献。

加强经贸往来 合作走深走实

商务部党组成员、部长助理 郭婷婷

2013年，习近平主席提出共建“一带一路”重大合作倡议。9年来，在各方共同努力下，“一带一路”经贸合作取得丰硕成果。

2013至2021年，中国与“一带一路”沿线国家累计货物贸易额近11万亿美元，双向投资超过2300亿美元，对沿线国家承包工程完成营业额近7300亿美元。

今年上半年，“一带一路”经贸合作克服疫情、全球通胀、产业链供应链不畅等困难挑战，迈出新步伐、取得新成效。合作规模持续扩大，与沿线国家货物贸易额达9814亿美元，同比增长18.8%，高于总体外贸增速8.5个百分点；对沿线国家非金融类直接投资100亿美元，增长4.7%，高于总体对外投资增速4.1个百分点。一批项目落地实施，雅万高铁、匈塞铁路等重点项目有序建设，一批“小而美”项目陆续落地，与东盟国家共建经贸创新发展示范园区稳步推进，中新共建国际陆海贸易新通道合作规划编制实施。多双边合作不断深化，中非合作论坛“九项工程”全面落实，金砖国家第十二次经贸部长会议、中国—中亚经贸合作论坛等成功举办。自贸区网络逐步完善，中国—柬埔寨自贸协定、中国—新西兰自贸协定升级议定书正式生效，与尼加拉瓜达成自贸协定早期收获安排，启动与厄瓜多尔自贸协定谈判。

商务部将深入贯彻习近平主席重要讲话精神，通过巩固合作基本盘、拓展合作新领域、打造标志性项目、强化合作平台作用，推动“一带一路”经贸合作不断走深走实，为高质量共建“一带一路”提供有力支撑。

改善基础设施 促进民心相通

国务院国资委党委委员、秘书长 彭华岗

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，共建“一带一路”取得了实打实、沉甸甸的成果。作为推动建设开放型世界经济的重要力量，国资央企为推进共建“一带一路”高质量发展作出了积极贡献。

近年来，中央企业参与建设“一带一路”沿线项目超过3400个，在基础设施建设、能源资源开发、国际产能合作等领域，承担了众多具有示范性和带动性的重大项目和工程。一大批重点项目取得累累硕果，中国建筑埃及新首都CBD标志塔主体结构封顶，中国远洋海运比雷埃夫斯港二期股权顺利交割，中国中铁孟加拉国帕德玛大桥建成通车，中国三峡集团巴基斯坦卡洛特水电站全部机组投产发电，三大电信运营商海外服务网络遍及40余个国家，铺设出新型基础设施的“高速路”……这些项目的投资运营和持续发展，为当地社会经济发展带来崭新活力，为沿线国家社会发展注入蓬勃生机，为改善当地民生、促进民心相通作出积极贡献，有力印证了“一带一路”是造福世界的“发展带”，是惠及各国人民的“幸福路”。

国资央企在以实际行动推进高质量共建“一带一路”的同时，积极讲述共建“一带一路”故事，为“一带一路”凝聚更多共识、争取广泛认同。一是积极担当，坚持共商共建共享，打造精品示范工程，为讲好“一带一路”故事筑牢坚实根基。二是守正创新，适应国际传播规律，改进传播手段方式，为共建“一带一路”凝聚广泛共识。三是携手共进，广拓“朋友圈”，推动文化交融互鉴，为共建“一带一路”搭建沟通桥梁。

《 人民日报 》（ 2022年08月10日 10 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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