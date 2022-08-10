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探出新路子 过上好日子（观象台）

陆娅楠
2022年08月10日06:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　抓住市场消费升级的大机遇，谁能把握潮流趋势、刺激潜在需求，谁才能在质量型、差异化为主的竞争中取胜

　　

　　翻看中国服装业的半年报，“衣柜里永远少一件衣服”定律似乎失效了。上半年，全国服装、鞋帽、针纺织品类零售总额为6282亿元，同比下降6.5%。

　　今年以来，遭遇需求收缩与供给冲击的双重压力，服装业的日子不太好过。上游原材料价格大涨，制造环节既要复工稳岗，又要化解劳动力成本压力，下游则需应对疫情多点散发带来的超预期冲击。这种罕见的压力，从行业上市公司的业绩预告里可见一斑：美邦、太平鸟、歌力思等大品牌，企业上半年利润均预计出现不同程度的下滑。

　　将行业观察的周期拉长，就会发现中国服装业已承压多时。从2018年开始，中国服装、鞋帽、针纺织品类市场增长遭遇了瓶颈期，不少时尚品牌相继关闭门店。

　　那么这是否说明中国服装市场已经饱和，并即将迈入衰退期呢？

　　仔细观察，产业不乏佼佼者：特步、361度等运动品牌利润高速增长，户外品牌牧高笛预计上半年盈利翻倍，世界知名运动品牌露露乐蒙加速在中国布局。

　　同样的市场，透过变量看常量，中国居民可支配收入持续增加的趋势没有改变，人们对美好生活的向往没有减弱，中国消费市场的发展潜力依然巨大。就像露露乐蒙在财报中所言，“尽管中国的一些城市受到疫情防控的影响，但该市场的销售额仍然实现了两位数增长，过去3年的年均复合增长率超过六成。”中国市场的高成长性有目共睹。

　　同样的周期，利用差异找差距，中国服装业缺少的不是需求，而是有效供给。以羽绒服为例，我国羽绒服产量从2016年的3.34亿件下降到去年的1.26亿件，产能减少了约60%，其间不少人认为羽绒服市场难见增长。然而，通过苦练内功，转型升级，中国羽绒服市场规模从2016年的858亿元增长到去年的1562亿元，增长了近一倍。国产羽绒服品牌波司登则实现连续5年复合增长率达39.4%，创历史新高。不少国际高端品牌纷纷抢滩中国市场，不断加大在华销售。当国人更加注重高品质、个性化的消费体验时，谁能把握潮流趋势、刺激潜在需求，谁才能在质量型、差异化为主的竞争中取胜。

　　换言之，外部环境变了，内在需求变了，探出新路子，把供给端的短板补足、弱项夯实，企业才能过上好日子。

　　新路子在消费者的烦恼里。满足女性消费者对于健康舒适的高要求，降低尺码决策焦虑，无钢圈、一码通的内衣品类快速崛起；抢抓冰雪运动热的机遇，以滑雪为核心品牌基因的迪桑特增长迅猛……这些生动的案例都有力证明消费升级中蕴藏无限市场潜能。向下游找问题，化解消费者的痛点、填补市场的盲点，让需求牵引供给，增强供给对需求变化的适配性，企业才能顺应潮流成主流。

　　新路子也在生产者的困惑里。普通T恤、针织衫产能过剩，但反复洗涤后依然防蚊抑菌的衣裤、高温暴晒下速干酷爽的制服、无需漂染却色彩艳丽的生态印花等产品，甫一问世就供不应求。企业产品从“大路货”升级到“抢手货”，离不开面料的攻关、纤维的研发、纺织机械的迭代。向上游求答案，突破企业转型的难点、畅通产业升级的堵点，让创新优化供给，提升供给对需求潜力的刺激，企业才能打破困局开新局。

　　“明者因时而变，知者随世而制。”抓住市场消费升级的大机遇，变中求新、新中求进、进中突破，中国纺织服装业更好的日子还在后头！


　　《 人民日报 》（ 2022年08月10日 18 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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