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进一步规范健全新能源汽车售后服务（市场漫步）

齐志明
2022年08月10日06:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　创新多种服务模式，切实提高服务水平，更好维护消费者权益

　　

　　前不久，中消协分析消费者投诉时发现，部分新能源汽车售后服务问题，特别是电池质量问题，成为消费者投诉集中点。这既给消费者购买、使用新能源汽车带来困扰，也影响了消费者的购车热情和使用体验。

　　近年来，随着技术进步，我国新能源汽车市场蓬勃发展。截至今年6月底，我国机动车保有量超4亿辆，其中汽车3.1亿辆；新能源汽车保有量达1001万辆，占汽车总量的3.23％；纯电动汽车保有量为810.4万辆，占新能源汽车总量的80.93％。这表明，我国新能源汽车市场已经步入市场化发展的新阶段。

　　但与快速发展的市场相比，新能源汽车的售后服务市场发展相对滞后。随着大量新能源汽车进入维保高发期，售后服务需求增长与售后服务能力不足的矛盾将愈发凸显。

　　从发展阶段来看，国内新能源汽车产业发展还不到10年，作为新生事物，在技术研发、产品生产、流通渠道、服务体系、法规标准、消费者权益保护机制等方面还不完善。一些企业将时间与精力都花在造车、卖车等售前、售中环节，建立健全配套的用户售后服务体系并未得到足够重视。

　　进一步规范新能源汽车售后服务已成为行业发展的一道“必答题”。据相关部门介绍，新能源汽车售后服务规范团体标准正在紧锣密鼓地往前推进，在吸收行业各方面意见进一步修改完善后，计划在今年年底前正式发布。要以新能源汽车售后服务规范的研制为契机，抓紧开展充分的市场调研，努力提升全行业的售后服务水平。

　　具体而言，要鼓励车企以自建、合作以及独立第三方等多种服务模式，优化服务内容、规范服务流程，提高服务水平，让车主消费更便利，也给车企品牌形象多加分。随着新一轮新能源汽车下乡活动深入开展，在广大县域地区，有关车企要加强特色服务，在研发满足乡村场景和农民需求的车型的同时，积极布局县乡销售网点及售后服务站，加快充换电基础设施建设，做好销售和服务保障工作。

　　期待随着售后服务的规范健全，新能源汽车消费者的权益将得到更好保护，真正实现选得开心、买得放心、用得安心，新能源汽车行业也将迎来新的更快的发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月10日 19 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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