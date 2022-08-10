原标题：推动外贸保稳提质 上半年交通银行重点发力了这些领域

跨境贸易融资余额较年初增长10.82%，跨境人民币收付量同比增长10.60%，办理汇率避险的小微企业客户数同比增长38.11%，跨境电商业务量同比增长413%。近日，记者从交通银行了解到，该行2022年上半年稳外贸方面数据已经出炉。数据显示，交通银行积极服务“国之大者”，在跨境融资、跨境人民币结算、汇率避险、外贸新业态等方面加大金融支持力度和服务创新，为外贸平稳增长和良性发展贡献金融力量。

加大跨境融资支持力度

今年以来，外贸企业融资难、融资贵的问题显得尤为突出。对此，交通银行积极推动外汇便利化政策落地，不断深化外汇业务和产品创新，依托境内外、离在岸一体化经营，通过贸易融资等产品加强企业跨境融资支持力度，帮助企业拓宽融资渠道，缓解企业资金压力。截至2022年6月末，跨境贸易融资业务余额 162.98亿美元，较年初增长10.82%。

杭州某公司一直专注于户外休闲家具及用品行业，公司产品主要销往欧美发达国家，出口营业收入约占总营收的99%。“以往公司主要通过出口发票融资等方式满足资金需求，随着公司订单数的快速增长，这种出货后的融资已经不能满足原材料采购等前期备货资金需求，企业生产经营面临较大压力。”该公司财务负责人说。为更好地解决企业实际需求，交通银行湖州分行将融资支持“端口”前移，在备货阶段，根据企业签订的外贸订单办理出口订单融资，支持企业用于出口项下原材料采购备货等。今年以来，该分行累计为该企业发放出口订单融资近1500万美元，有力支持企业生产备货资金需求。

推进跨境人民币运用

随着中国经济发展质量的提升和开放程度的提高，人民币在跨境支付中扮演的角色日益重要。交通银行持续发挥跨境人民币业务服务实体经济、促进贸易投资便利化作用，积极践行大行担当。今年1月至6月，跨境人民币收付量实现6682.37亿元，同比增长10.60%。

“传统的外币结算，不仅手续复杂，而且还需要通过衍生工具锁定汇率来规避汇兑损益，会产生较高的结算费用。我们希望把有限的人力、财力更多用到生产研发和项目建设上来。”湖北某锂电池生产企业融资负责人说。随着新能源汽车产业的快速发展，该企业在跨境采购的需求也越来越大。面对一度准备寻求外币贷款的企业，交通银行荆门分行积极结合国家相关政策，为其制定了基于人民币的融资和支付服务方案。“6月17日，我们为这家公司办理了1.15亿元跨境人民币支付业务，顺利完成对韩国供应商的预付款支付。”交通银行荆门分行高级对公客户经理杨银昆介绍，随着人民币国际化水平的提高，银行也会更多建议客户采用便捷的跨境人民币支付。

降低外贸企业汇率避险成本

当前，人民币汇率双向波动已成为新常态，外贸企业“风险中性”理念也在不断增强。交通银行及时响应外贸企业等市场主体汇率避险需求，发布小微企业外汇衍生品业务定向纾困措施，持续为小微企业汇率避险提供支持。据了解，截至6月末，办理汇率避险的小微企业客户数同比增长38.11%，业务量同比增长59.36%。

河南某肉业有限公司是一家主营牛肉进口的小型企业，主要从巴西采购生鲜牛肉，结算方式为即期购汇并通过电汇付款。4月以来，人民币贬值幅度较大，财务压力陡增，急需进行汇率风险管理控制财务成本。得知客户需求后，交通银行河南省分行第一时间登门拜访，根据客户结算方式、用款需求，为客户量身定制外汇衍生产品服务方案，推荐远期结售汇和期权产品。“这一波美元升值太快，我们原本已经无计可施了，是交行的及时推荐，让我们第一次接触到外汇衍生产品。”该企业负责人说。结合公司的资金安排，交通银行采用择期全额交割和定期差额交割两种方式，最终成功为客户办理230万美元远期购汇交易，节约财务成本46万元。

支持外贸新业态新模式健康持续发展

近日，国务院办公厅、中国人民银行出台多个文件，要求引导外贸新业态新模式健康持续创新发展，助力稳定宏观经济大盘。据了解，交通银行持续推进外贸新业态项下跨境业务发展，目前已实现对长三角、大湾区、京津冀、成渝、长江中游城市群等重要经济圈的外贸新业态服务覆盖。今年前6个月，跨境电商、外贸综合服务、市场采购贸易、新型离岸国际贸易等新业态项目，业务量分别同比增长413%、114%、70%、60%。

“以前，小微电商在境外平台做生意，资金汇回不便，速度也非常慢。往往提交回款申请多天后才能到账，手续费用高，安全性也没有保障。”江苏某跨境电商负责人说，“交行跨境电商收款服务通道，让货款快速回流，大幅降低了结算成本。”

(责编：董童、李源)

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