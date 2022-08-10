据新华社北京8月9日电记者9日从国家网信办获悉，今年以来，国家网信办高度重视网民举报线索，多举措、出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。

按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。同时，加强督导检查，对打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭。

此外，国家网信办指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的经营主体500余家次，要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容；并会同相关部门对专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的105家网站平台依法予以关闭。

(责编：王震、陈键)

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