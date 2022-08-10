据新华社重庆8月9日电（记者刘恩黎）针对小微金融服务深度不够、精度不高、金融资源下沉难等问题，人民银行重庆营管部近期探索金融服务港湾建设，引导金融资源有序下沉，为小微企业及个体工商户打造定制化、零距离的金融服务，精准助企纾困，助力小微市场主体平稳发展。

日前，重庆观音桥农产品批发市场的一处糖果铺前客流不断。负责人刘刚是售卖喜糖的一级经销商。然而，“受到疫情影响，企业有4个月没有营收”。刘刚回忆，在疫情紧张时，仓库内滞销的糖果价值超1000万元，望着堆积如山的货物和日渐短缺的流动资金，刘刚焦急万分。

通过金融服务港湾的信贷培育对接，农行重庆江北石马河支行为其匹配了额度850万元的“抵押+助业快e贷”产品，年利率仅3.5%。

“这么低利率的贷款着实让我松了口气。”刘刚告诉记者，得益于普惠金融支持，企业不仅解了燃眉之急，今年上半年销售额还同比增长了40%。

一年来，为大力支持小微市场主体在疫情中平稳发展，人民银行重庆营管部联动当地政府，指导辖区金融机构选取小微企业及个体工商户集中的基层网点，创新打造集信贷培育对接、综合金融服务、问题反馈解决等功能为一体的金融服务港湾，并运用货币政策对金融机构进行再贷款，引导低息资金精准投向小微市场主体。

市场主体在哪里，金融服务就跟进到哪里。金融服务港湾不仅扎根市场，同样也走进街道和社区，让百姓身边的小店留得住、发展好。56岁的裴祥琼在重庆市南岸区恒基翔龙江畔小区内经营着一家社区洗衣店，生意一度遇到困难。今年上半年，重庆农村商业银行为其办理了“无还本续贷”，保障了洗衣店正常运营。重庆农村商业银行南岸弹子石支行副行长龙良伟表示，相比常规融资贷款，“无还本续贷”可减少资金占用，缩短转贷时间，达到融资续贷无缝衔接。“这笔贷款可以说救了这家店。”

截至6月，重庆已建成金融服务港湾287个，为3.2万户小微企业和个体工商户等市场主体发放贷款近300亿元，人民币普惠小微贷款余额同比增长23.3%，较全市各项贷款同比增速高出14.4个百分点。“金融服务港湾的建设有助于打通金融服务实体经济的‘最后一公里’，让市场主体在困难时期感受到雪中送炭的温度和真金白银的投入。”人民银行重庆营管部副主任李铀说，后续将继续深化财政金融互动，把金融服务港湾开展情况纳入银行业金融机构的综合评价，强化激励约束，保障金融惠民惠企工作有序开展。

(责编：王震、陈键)

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