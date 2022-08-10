人民网记者 车柯蒙

当前，乡村振兴战略正在有力有序推进中，一系列税费支持政策落地见效，持续巩固拓展脱贫攻坚成果、促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。人民网推出“以税收红利推动乡村振兴”系列报道，聚焦税收政策助力下，我国“希望的田野上”展开的乡村振兴生动画卷。

“炎陵好呀好风光，炎陵黄桃甜呀甜又香……”7月25日，2022年炎陵黄桃大会在湖南省炎陵县举办，来自全国各地的经销商和游客前来品黄桃、摘黄桃、购黄桃，感受丰收场景。

湖南省炎陵县已有30余年的黄桃栽培历史，黄桃产业也成为了山区群众致富的主要特色产业。记者了解到，当地积极推行“合作社+基地+农户”的新型黄桃生产经营模式,以规范化种植提高黄桃产量，有效解决了散户种植规模小、竞争力弱的问题。

为充分发挥合作社优势，提高炎陵黄桃产量，国家税务总局炎陵县税务局结合黄桃合作社数量多、分布广、规模差异大等实际情况，采取分类管理服务模式，为合作社“量身定制”税惠政策辅导资料，确保政策红利应知尽知、应享尽享。政策助力下，2022年，炎陵县从事黄桃产业的公司和专业合作社有近2000家，黄桃种植面积达9.6万亩，预计产量为7.8万吨，比去年增加20%。

产业振兴是乡村振兴的重中之重，现行税收政策着眼乡村产业高质量发展大局，进一步完善扶持政策、加大支持力度，在优化土地资源配置、促进农业生产、鼓励新型经营主体发展、促进农产品流通、支持农业资源综合利用等方面实施了一系列优惠政策，由“输血式”扶贫转变为“造血式”产业发展，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

在税收政策的助力下，因地制宜发展特色富民产业，助力乡村振兴的生动画卷在我国各地徐徐展开。

克东县位于黑龙江省中北部，齐齐哈尔北部，全县辖5镇2乡10个农林牧场，98个行政村，全县总人口27.4万，其中农业人口21.6万。从2001年被列入省级扶贫开发重点县，到2019年年末贫困人口全部脱贫，克东县高质量完成脱贫攻坚任务。

打牢脱贫基础，加快推进乡村振兴，发展产业成为克东县的抓手。为更好地服务乡村特色产业发展，国家税务总局克东县税务局发挥税收政策优势，助力扶贫产业发展，鼓励村民在肥沃的黑土地上创新创业。当地税务部门更是把税收服务向农业、农村、农民延伸，精准施策、优化服务，通过减免税款、简化程序、网上办理、预约服务等方式为涉农企业纾困解难，帮助企业坚定信心，鼓足干劲，把产业做大做强，让农业真正成为有奔头、能致富的产业。

在平均海拔3600米的西藏自治区林芝市工布江达县，通体黝黑的藏猪，犹如点缀在藏东南山水之间的“黑珍珠”。立足藏猪这一优势主导产业，工布江达县于2018年开始规划建设藏猪产业园，促进藏猪产业向专业化、规模化、集群化、现代化发展。

为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力“三农”发展，国家税务总局工布江达税务局通过政策支持、精准服务，切实发挥税务力量，助力乡村振兴。

园区内一家食品公司的负责人表示，因购买设备、租用土地，公司成本大幅增加，好在国家政策支持极大地缓解了资金压力。仅2022年4月，就享受退税342013.05元，为公司进一步完善藏猪产业配套设施，打造藏猪产业发展链条提供了资金支持。

今年的春耕时节，国家税务总局察北区税务局工作人员来到位于河北省张家口市的一家农业集团开展税收优惠政策宣传辅导，了解企业涉税需求，帮助企业精准分析政策，确保税收红利直达快享。

这家以马铃薯种业为核心、现代农业服务为延伸、食品加工为引擎的马铃薯全产业链集团属于国家高新技术企业。察北区税务局落实研发费加计扣除优惠政策，帮助企业100%享受政策红利，助力企业创新发展。据介绍，公司成立以来已累计享受研发费加计扣除1107.69万元。

该公司财务总监王远表示，研发费用加计扣除政策缓解了企业的资金周转困难，让企业把更多资金投入到新品种研发上，帮助更多农民脱贫致富。

“我去年种植新品种土豆100多亩，亩产量增加600公斤，每亩收入增加近1000多元，这土豆就是俺们村民的‘金疙瘩’呀。”种植户乔兵说。

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(责编：郭思邈、吕骞)

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