8月9日，网易有道2022智能硬件秋季新品发布会在京举办。中国信息通信研究院在此次发布会上对即将制定完成的《词典笔功能要求及测试方法》团体标准进行了解读，该团标由中国信通院与网易有道联合牵头，行业内多家企业共同参与制定。

近年来，词典笔在各类智能学习硬件中脱颖而出，成为很多语言学习者的首选，吸引众多企业入局的同时，也暴露了产品参差不齐、体验亟需提升、缺乏标准规范等问题。

发布会上，中国信息通信研究院正式对外解读了《词典笔功能要求及测试方法》团体标准的制定过程和主要内容。标准主要规定了词典笔在扫描识别、字词查询和句子翻译等方面的技术要求，并提出了各功能的测试方法。据介绍，该标准的制定，将为词典笔的功能设计、产品研发及测试评价提供重要参考依据，将有力提升产品规范水平，推动行业健康发展。

发布会现场解读《词典笔功能要求及测试方法》团体标准的制定过程和主要内容。（受访者供图）

中国信息通信研究院技术与标准研究所产业互联网研究部副主任臧磊在发言中表示：“此次词典笔团标的制定，是推动行业标准化发展的举措之一。有道是词典笔品类的头部企业，在AI技术、硬件生产经验、大数据上有深厚的积累，为团标制定贡献了积极力量。”

发布会上，网易有道发布了全新一代旗舰级词典笔——有道词典笔X5、综合型智能学习终端——有道AI学习机两款新品。

网易有道CEO周枫表示，希望在未来十年内，有道能用科技与创新为中国学生的学习方式带来更多可能性，让学习更加轻松高效。作为智能学习硬件行业引领者，有道将通过不断丰富智能学习硬件矩阵，更全面地覆盖各类学习场景，并积极推动智能学习硬件行业健康发展。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经