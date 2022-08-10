原标题：前7月我国完成水利建设投资同比增71.4%

新华社北京8月10日电（记者刘诗平）水利部副部长刘伟平10日表示，今年以来我国水利基础设施建设取得重要进展。截至7月底，完成水利建设投资5675亿元，较去年同期增加71.4%。

刘伟平在水利部举行的水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上说，截至7月底，新开工重大水利工程25项；在建水利项目3.18万个，投资规模1.7万亿元；水利工程施工吸纳就业人数161万人。

“农村水利是水利基础设施建设的重点领域，农村供水安全事关亿万民生福祉，大中型灌区是端牢中国人饭碗的基础设施保障。”刘伟平说，今年以来，水利部强化部署推动、加大资金支持、实行台账管理、加强督促指导，全力推进农村供水、大中型灌区建设和现代化改造。

统计显示，截至7月底，各地共完成农村供水工程建设投资466亿元，是去年同期的两倍多；已开工农村供水工程10905处，提升了2531万农村人口供水保障水平；农村供水工程维修养护完成投资25.1亿元，维修养护工程6.7万处，服务农村人口1.3亿人。

大中型灌区方面，建设改造完成投资178亿元，国务院明确今年重点推进的6处新建大型灌区已开工3处，大中型灌区建设、改造项目开工455处。

刘伟平表示，下一步，水利部将锚定年度目标，持续推进水利工程建设。同时，抓好农村供水、大中型灌区建设和改造项目实施，为保持经济运行在合理区间提供有力的水利支撑。

(责编：袁勃、胡永秋)

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