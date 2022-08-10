新华社北京8月10日电（记者张千千）中国人民银行10日发布的报告显示，信贷支持实体经济力度加大，贷款加权平均利率处于有统计以来低位。今年6月，贷款加权平均利率为4.41%，同比下降0.52个百分点。

央行发布的2022年第二季度中国货币政策执行报告显示，6月，一般贷款加权平均利率为4.76%，同比下降0.44个百分点。企业贷款加权平均利率为4.16%，同比下降0.42个百分点。人民币贷款利率整体较3月进一步下降，金融对实体经济的支持力度稳固。

与此同时，信贷结构持续优化。报告显示，6月末，企（事）业单位中长期贷款比年初增加6.2万亿元，在全部企业贷款中占比为54.6%。制造业中长期贷款同比增长29.7%，比全部贷款增速高18.5个百分点。普惠小微贷款余额同比增长23.8%，比全部贷款增速高12.6个百分点；普惠小微授信户数5239万户，同比增长36.8%。

央行表示，下一阶段，将加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性开发性金融工具，重点发力支持基础设施领域建设，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，力争经济运行实现最好结果。

(责编：袁勃、胡永秋)

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