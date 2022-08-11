一箭16星——
我国成功发射吉林一号高分03D09星等卫星
2022年08月11日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月10日电 （余建斌、喻鹏）8月10日12时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号遥十运载火箭，成功将吉林一号高分03D09星、云遥一号04—08星等16颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
该批卫星主要用于商业遥感、大气成像等领域。
这次任务是长征系列运载火箭第432次飞行。
《 人民日报 》（ 2022年08月11日 01 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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