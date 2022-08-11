本报记者 吴秋余

数据来源：中国人民银行

降低存款准备金率、加力帮扶中小微企业、创设结构性货币政策工具……今年以来，我国多措并举加大金融支持力度，全力稳经济增长、稳市场主体，有效支撑了实体经济健康发展。金融持续发力，为企业发展带来怎样的帮助？下半年，金融服务实体经济会有哪些着力点？记者进行了调查采访。

货币政策加力，金融服务实体经济质效提升

蓝天如洗，山峦绵延，20辆6轴重型水泥罐车穿梭在川藏线上，为川藏铁路某附属工程建设标段运送建筑材料。“疫情对运输业影响不小，公司资金链一度很紧张，罐车面临停运风险。”四川省汉源八方物流有限公司负责人刘旭说。

物流业有效连接生产端和需求端，对经济社会发展有重要意义。建设银行四川省分行推出20余款网络供应链“e贷款”产品，全力帮助汉源八方物流公司这样的企业渡过难关。“网上递交申请，147万元当天就到账了。”刘旭说。

今年以来，面对新冠肺炎疫情等因素给经济社会发展带来的不利影响，金融部门加大稳健的货币政策实施力度，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，努力服务实体经济，稳住经济大盘。

“上半年，人民银行降低准备金率0.25个百分点，上缴结存利润9000亿元，合理增加流动性供给，引导金融机构加大对实体经济的信贷支持力度。”人民银行调查统计司司长阮健弘介绍。

数据显示，上半年，我国人民币贷款增加13.68万亿元，比上年同期多增9192亿元。与此同时，央行持续释放贷款市场报价利率（LPR）改革潜力，6月份新发放企业贷款利率比上年同期低34个基点，企业综合融资成本稳中有降，金融服务实体经济的质量和效率明显提升。

此外，央行还推动设立3000亿元政策性、开发性金融工具，新增8000亿元政策性、开发性银行信贷额度，鼓励商业银行、社会资金等跟进参与，共同保障基础设施建设和重大项目融资。

聚焦重点领域，多方合力帮扶小微企业

无抵押、无担保，仅凭用电数据，浙江省义乌市嘉联化工有限公司就成功申请到了60万元信用贷款。

“小微企业因为缺少抵押物，普遍面临融资难，我们和国网义乌市供电公司合作推出‘电e贷’服务，依据企业用电量确定额度。”工商银行义乌分行客户经理陈杰说。

今年以来，人民银行联合相关部门出台并落实做好疫情防控和经济社会发展金融服务的23条举措、促进服务业领域困难行业恢复发展、加力帮扶中小微企业纾困解难等政策措施，支持市场主体走出困境，努力破解疫情影响下的小微企业融资难题。

在一系列措施综合作用下，今年我国信贷结构持续优化。截至6月末，普惠小微贷款余额同比增长23.8%，比各项贷款增速高12.6个百分点；普惠小微授信户数为5239万户，同比增长36.8%。

为聚焦重点领域，更好支持经济社会高质量发展，人民银行充分发挥结构性货币政策的精准导向作用，推出多项政策工具，不断强化对国民经济重点领域和薄弱环节的支持。

今年以来，央行先后推出三项新的结构性货币政策工具，其中“科技创新再贷款”主要支持高新技术企业、“专精特新”中小企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业等科技企业；“普惠养老专项再贷款”主要支持符合条件的普惠养老机构，推动增加普惠养老服务供给；“交通物流专项再贷款”主要支持公路货物运输经营企业和货车司机等受疫情影响较大的企业和个人。

“目前，我国结构性货币政策工具箱已比较丰富和完善。”人民银行货币政策司司长邹澜表示，结构性货币政策工具有利于激励金融机构优化信贷结构，实现向普惠金融、绿色发展、科技创新等领域精准倾斜的效果。

加大支持力度，抓好政策措施落实

当前国内经济恢复还存在很多不稳定不确定因素。近日召开的人民银行下半年工作会议提出，保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，保持金融市场总体稳定，巩固经济回升向好趋势。

会议提出下半年七大工作重点，包括保持货币信贷平稳适度增长、稳妥化解重点领域风险、完善宏观审慎管理体系、深化金融市场改革、稳步提升人民币国际化水平、深入参与全球金融治理、持续提升金融服务和管理水平等。

“近年来我们一直坚持实施正常的货币政策，为应对超预期的新挑战留下了充足的政策空间和工具储备。”邹澜说，随着经济回升向好趋势进一步巩固，企业融资需求将有所回升，货币政策保持流动性合理充裕，有利于加大对企业的信贷支持，助力稳投资、稳就业、促消费。

下半年，央行将综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导金融机构增加对实体经济的贷款投放，保持贷款持续平稳增长，引导实际贷款利率稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，用好政策性、开发性金融工具，重点发力支持基础设施领域建设，加大金融支持民营小微企业等重点领域力度。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，下半年实施好稳健的货币政策，将主要体现在抓好各项政策措施的落实上，包括充分发挥各类结构性政策工具潜力，引导政策性、开发性银行落实好新增8000亿元信贷额度和3000亿元金融工具等。

“随着稳增长措施加快落地，企业信心和预期持续改善，实体经济有效融资正在加快恢复。”招联金融首席研究员董希淼认为，面对经济下行压力，下半年应进一步加大金融服务实体经济力度，采取一系列措施稳住经济大盘，稳定居民就业和收入，提振居民消费意愿和能力。同时，要加大稳企纾困力度，主动做好餐饮、住宿、文旅、运输等行业企业接续融资安排，为巩固经济回升向好趋势创造更好的金融环境。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2022年08月11日 02 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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