为企业精准解渴（快评）
2022年08月11日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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这笔750万元的无抵押贷款，让短期陷入困境的企业迎来转机。针对小微企业的“小微贷”，是金融活水精准“滴灌”、为企业精准解渴的生动案例。
在企业总量中占比超过90%，税收贡献超过50%，投资占比超过60%，发明创新占比超过70%——民营企业对经济发展功不可没。然而，民营企业特别是小微企业由于缺少抵押物、抗风险能力弱等原因，在金融市场中相对弱势。
巩固经济回升向好趋势，优先解决民营企业特别是中小企业融资难甚至融不到资问题，成为社会共识。随着普惠小微贷款、支农支小再贷款等支持工具落地用好，今年上半年新发放的企业类贷款中，民营企业贷款比重为53.5%，同比上升0.8个百分点。
接下来，商业银行应进一步完善内部监管考核和激励机制，鼓励基层工作人员做实做细金融服务，加快推进“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制建设。加强同政府各类信息平台合作，充分挖掘企业用电、税收、社保等数据，对企业经营状况、信用情况精准画像，提高风险管理水平。针对不同类型的融资需求，优化设计，提供个性化产品：例如对餐饮、文旅等企业加快动产抵质押和信用贷款产品开发；对科技型企业丰富中长期贷款产品供给，加大对创新升级支持力度等。
《 人民日报 》（ 2022年08月11日 02 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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