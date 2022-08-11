本报记者 胡 健 乔 栋

8月10日，“中国这十年”系列主题新闻发布会山西专场举行。

党的十八大以来，在习近平总书记和党中央坚强领导下，山西鲜明提出全方位推动高质量发展目标要求，以能源革命综合改革试点为抓手，坚持治山、治水、治气、治城一体推进，着力打造太忻一体化经济区和山西转型综改示范区“南北引擎”，加快推动现代制造业和服务业提质增效。十年间，山西省生产总值由1.17万亿元增至2.26万亿元。城乡居民人均可支配收入由20232元、7064元提高到37433元、15308元。329万贫困群众摘掉穷帽子，3365个深度贫困自然村实现整村搬迁。

山西省委书记林武介绍，这十年，山西各项事业持续稳步向好，在全国大局中的战略地位更加凸显。全省上下正把总书记的殷殷嘱托，转化为干事创业的实际行动，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家崭新篇章作出山西贡献。

能源革命实现新突破

山西从“国之大者”出发，全力保障煤炭安全供应稳定。今年上半年山西省煤炭产量6.41亿吨，同比增加10.1%，全年预计可达13亿吨以上。

2019年5月，党中央赋予山西能源革命综合改革试点的重大使命。3年来，山西全面推进能源消费革命、供给革命、技术革命、体制革命和国际合作，全省能耗强度持续降低，煤炭先进产能占比突破75%，氢能、钠电池、能源互联网、煤矸石综合利用等技术加快突破，战略新兴产业市场化电价机制、非常规天然气勘查开采在全国形成广泛影响。

“山西要转型，首要任务是产业转型，重中之重是培育壮大新动能。”山西省省长蓝佛安介绍，山西明确全方位推动高质量发展的目标和要求，一手抓传统产业改造提升，一手抓新兴产业培育。去年以来，365家高新企业在山西落户，新增国家重点实验室等国家级科创平台3家，引进高端领军人才和博士研究生1400余人，“手撕钢”“碳纤维”“超级计算”等正打开产业新蓝海。截至今年6月底，山西省市场主体达357.5万户，同比增长21.5%，预计“十四五”末将达到600万户左右。

目前，山西正加快推进“四个一体化”：煤炭和煤电一体化，推动现役煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”；煤电和新能源一体化，鼓励支持煤炭、煤电企业建设大型风电光伏基地，积极发展氢能、地热能、非常规天然气；煤炭和煤化工一体化，提升煤制油、煤制烯烃、煤制甲醇等现代煤化工产业的含金量；煤炭产业和数字经济一体化，推动煤炭工业等能源工业数字化转型，今年山西将再建设20座智能化煤矿、500处智能化采掘工作面。

民生福祉得到新提升

十年来，山西共向就业和教育领域投入6512亿元，向卫生领域投入3144亿元，社会保障投入6026亿元。实施社区养老“幸福工程”，构建“家门口”优质医疗服务体系，面向农民工开展免费技能培训，并在城市设立“零工市场”。去年汛灾重建中，财政下拨资金42.07亿元，让受灾群众吃饱穿暖，春节前全部搬进新房。

山西坚持就业优先，打好稳就业、扩就业政策组合拳，提供全方位公共就业服务；坚持居民收入增长和经济增长基本同步，灵活运用三次分配制度，着力提高低收入群体收入；推动义务教育均衡和城乡一体化发展，完善普惠性教育保障机制；织密公共卫生防护网，完善分级诊疗制度，深化县域医疗卫生一体化改革，推进中医药强省建设；健全防止返贫动态监测和帮扶机制，落实好各项保障性兜底政策，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

十年来，山西统筹山水林田湖草沙系统治理，既算眼前账，也算长远账。蓝天白云成为常态，通过开展夏季臭氧、秋冬季大气污染防治等行动，空气达标天数越来越多，PM2.5浓度降到每立方米39微克。山西省地表水国考断面优良水体占比达72.3%，汾河流域国考断面水质全部达到Ⅳ类及以上。每年造林400万亩以上，森林覆盖率近年连续超过全国平均水平，由2010年的18.03%提升至2020年的23.57%。

三晋大地焕发勃勃生机

全方位推动高质量发展，要靠悠久历史和灿烂文化来赋能。敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态，山西正推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，在保护好历史文化遗产的同时，加快文化大省向文化强省迈进。树牢导向，大力弘扬社会主义核心价值观，深入开展志愿山西、诚信山西等活动，营造向上向善的社会新风尚。力推精品，《吕梁英雄传》《太行娘亲》《右玉》等剧目深入人心，山西鼓乐、歌舞、工美、民间技艺等走出国门，文博会、平遥国际电影节成为重要文化交流品牌。

全方位推动高质量发展，要靠“好生态”和“好干部”来保障。山西持续扛牢全面从严治党主体责任，以严的主基调正风肃纪反腐，坚定不移把全面从严治党在山西推向纵深，构建持久风清气正的政治生态。树立正确选人用人导向，切实做到论票不唯票、论分不唯分、论GDP不唯GDP、论年龄不唯年龄，激励党员干部担当作为、拼搏奉献。

管党治党的成效，最终体现在党员干部担当作为上，体现在党风政风民心同频共振上。面对疫情防控和防汛救灾两场突如其来的大考，正是成千上万党员干部闻令而动、向险而行，团结带领广大群众挺在一线、严防死守，才筑起了守护生命健康和财产安全的钢铁长城。

林武表示，山西将牢记总书记嘱托，解放思想、实事求是，真抓实干、久久为功，在高质量发展上不断取得新突破，续写山西践行新时代中国特色社会主义新篇章，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

《 人民日报 》（ 2022年08月11日 02 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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