王勇在出席2022世界5G大会时强调
坚持开放合作互利共赢 共同推动5G产业加快发展
2022年08月11日08:21 | 来源：人民网－人民日报
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新华社哈尔滨8月10日电 2022世界5G大会10日在黑龙江哈尔滨开幕，国务委员王勇出席开幕式并致辞。
王勇表示，5G技术作为数字经济发展的关键支撑，正在加速影响和推动全球数字化转型进程。近年来中国5G发展成效显著，呈现出广阔应用前景。要全面贯彻习近平总书记关于发展数字经济的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，加快完善5G等新型基础设施，大力加强技术创新，着力优化产业生态，丰富拓展应用场景，促进数字技术和实体经济深度融合，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。
王勇指出，中国将秉持共商共建共享原则，在网络建设、标准制定、研发应用、人才培养等方面深化国际交流合作，支持中外企业共同参与中国5G发展。各国应坚持真正的多边主义，加强网络安全互信、共享技术创新成果，为5G发展营造开放、公平、公正、非歧视的良好环境，共创数字经济美好明天，让5G技术更好促进世界经济复苏繁荣和造福各国人民。
开幕式前，王勇还到大会展览区参观并与国内外参展企业进行现场交流。
《 人民日报 》（ 2022年08月11日 04 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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