本报记者 李卓尔

2022全球发展倡议媒体对话会现场。

图为2022“一带一路”媒体合作论坛现场。

志合者，不以山海为远。

8月9日，2022“一带一路”媒体合作论坛区域合作分论坛在陕西省西安市举行，来自相关地区、企业的代表齐聚一堂，围绕“一带一路”区域合作广泛探讨、深入交流。论坛现场发布了2022“一带一路”建设案例，为“一带一路”建设提供了可借鉴、可复制、可推广的经验做法。

共商共建共享，打造命运共同体

千百年来，丝绸之路承载的和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢精神薪火相传，并在共建“一带一路”的实践中不断发扬光大、注入新的时代内涵。

“当前，国际形势发生深刻复杂变化，通过国家间、区域内的合作，总能够探索出解决问题的新办法、促进发展的新路子，这也正是古丝绸之路带给我们的重要启示。”人民日报社副总编辑王一彪在致辞中表示，“我们愿与共建‘一带一路’国家媒体一道，为构建人类命运共同体和落实全球发展倡议营造良好舆论氛围、注入更多正能量。”

“早在3000多年前，长安就同许多国家开展了政治经济等方面的交往活动。”陕西省副省长叶牛平在致辞中介绍，近年来，陕西省委、省政府以深度融入共建“一带一路”大格局为引领，与共建“一带一路”国家的经贸合作与人文交流日益密切。

国务院发展研究中心原副主任张军扩认为，要始终秉持务实合作、互利共赢、自觉自愿的原则，形成合作得以持续有效开展的机制性安排。

陕西省西安市委副书记、市长李明远表示，真诚希望与共建“一带一路”国家城市同心协力，发挥各自比较优势，加强彼此协作互助，在共建“一带一路”中实现互利共赢。

最高人民法院国际合作局局长高晓力介绍，“最高人民法院国际商事法庭不断加强与各个国家和地区国际商事法庭的交流与合作，积极借鉴国际社会成功经验，完善自身建设，切实保障‘一带一路’走深走实、行稳致远。”

重视媒体传播，擦亮中国名片

9年来，共建“一带一路”倡议落地生根、开花结果，成为广受欢迎的国际公共产品。

伴随着大屏幕播放多姿多彩交流活动照片，广东省广州市委常委、宣传部部长杜新山发言介绍：“近年来，广州市发挥媒体资源优势，为推进‘一带一路’建设宣传推介、凝聚共识。”

作为陕西自贸试验区核心板块，西安国际港务区活力四射。西安国际港务区党工委书记、管委会主任孙艺民说，西安国际港务区正加快构建面向“一带一路”文化、体育、教育、科技、法律人文交流平台，打造面向“一带一路”的城市会客厅。

“从宋代开始，景德镇陶瓷就沿着丝绸之路源源不断走向世界各地，”江西省景德镇市委书记刘锋表示，“以陶瓷文化讲好中国故事，努力打造让世界感知中国、惊叹中国的国际瓷都。”

近年来，福建省福州市建成海上丝绸之路展示馆，与西安轮办丝绸之路国际电影节。福州市委常委、宣传部部长陆菁表示，福州还与多国主流媒体深度合作，“构建对外传播矩阵，讲好中国故事、福州故事。”

积极融入“一带一路”建设，着力传播中华优秀传统文化。河南省洛阳市委常委、宣传部部长王飞介绍，“近年来，洛阳顺应‘移动端、视频化、交互性’互联网传播规律，推动河洛文化‘触网上线’。”

鼓励企业“走出去”，用中国品牌、中国制造擦亮中国名片。兰州新区党工委副书记王忠先介绍，兰州新区生产的钻机、化工产品等240多种产品远销40多个国家和地区。

中国一汽海外事业部总经理杨大勇表示，“中国一汽始终高度重视与中外主流媒体保持良好的沟通合作关系。携手媒体讲好中国故事，向世界传递中国高端汽车制造的声音。”

鸿星尔克实业有限公司董事长吴荣照认为：“民企走向国际势在必行，国货品牌走出国门、走向世界更是每个品牌为之努力的目标和方向。我们相信，‘中国智造’将成为中国的一张新名片，为世界贡献中国的科技力量。”

新动能更充足，生命力更旺盛

以共建“一带一路”为契机，持续深化互联互通和产业合作，一大批新的经济增长点接连涌现，共建“一带一路”取得了实打实、沉甸甸的成就。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事长李建华向大家介绍了新蚕种研究、人工智能数码印花技术等六大核心能力，“新时代，我们的丝绸之路已翻开了新的篇章。”

“公司的技术创新可以为‘一带一路’培育新增长点，”百度集团副总裁袁佛玉说，“百度在深度学习框架、预训练大模型等前沿技术领域都有深厚的布局，希望能为提升‘一带一路’国家、企业的技术水平和创新能力贡献力量。”

视源股份首席执行官王洋谈及未来发展时表示，“我们计划在更多共建‘一带一路’国家合作建设智慧教室，在基础设施‘硬联通’之外，通过教育新基建积极推动当地民生工程发展。”

珠海格力电器股份有限公司副总裁方祥建认为，中国企业要有使命和担当。他说，“近年来，格力电器为应对全球气候难题提供创新的中国制冷解决方案，已累计为全球30多个国家和地区搭建了超过8000套‘零碳源’光储空系统。”

“打通能源从获取、存储到应用的全产业链环节，为全球城市治理空气污染和交通拥堵提供有效方案。”比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示，要以更高层次的绿色技术和产品推动更高水平对外开放。

与会代表普遍认为，推动共建“一带一路”顺应了全球治理体系变革的内在要求，是一项惠及世界人民的工程，要继续在“一带一路”框架下实现开放再深化、合作再扩大、成果再升级。

《 人民日报 》（ 2022年08月11日 09 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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