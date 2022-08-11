本报记者 窦瀚洋

“我们将举一反三，全面排查辖区内非法燃气储存点，并进一步加强与检察机关的沟通合作，切实消除燃气燃料安全隐患。”收到检察建议后，应急管理部门向浙江省绍兴市检察机关回函。今年2月以来，绍兴市检察机关持续开展燃气安全专项监督，重点围绕新型燃料、瓶装燃气、工业企业自建燃气设施等领域安全隐患展开，守护当地群众的生命财产安全。

在前期走访调查中，检察机关了解到，部分经营者所售燃气燃料质量不合格，且无证经营、违法跨区域经营、超许可范围经营等问题突出，存在较大安全隐患。为破解燃气燃料非法生产经营隐蔽性强、取证难等问题，绍兴市检察机关坚持数字赋能监督，建立危化品数字监督模型，通过筛查异常数据精准锁定监督线索。

绍兴市某燃料经营者屠某以转卖甲醇燃料赚取差价，但他并不具备储存危化品的资质。检察机关通过比对开票数据，发现屠某有非法储存、分装燃料的嫌疑，并立即深挖这一线索，最终查实屠某等人犯罪事实。目前，检察机关已对屠某等人以非法经营罪提起公诉。

为凝聚起监督合力，绍兴市检察机关还及时向当地党委、政府报送此类案件办理情况，积极与职能部门建立线索移送、案件协查、联合检查等协作机制，并联合开展实地走访，摸排安全生产隐患，共商应对整改举措。专项监督开展以来，绍兴市检察机关向公安、应急管理、综合执法等部门移送线索30条，查明涉嫌危险作业、非法经营等涉案人员16人，已刑事立案12人，公益诉讼立案34件，提出针对性检察监督意见等20余件。

《 人民日报 》（ 2022年08月11日 15 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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