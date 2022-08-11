本报记者 乔 杨 武少民

图为小辛码头村（摄于2021年9月）。

新华社记者 孙凡越摄

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改建“全电厨房”，升级充电桩和光伏车棚，推广使用绿电；探索田园文旅绿色发展新模式，做强绿色经济……近年来，天津市宝坻区持续优化能源结构、探索绿色发展新路径，随着清洁能源持续注入、绿色发展深入人心，这里的环境也越来越美。

道路两旁杨柳轻拂、绿树浓荫，从路边一处标记着“小辛码头”的指示牌前驶入一条小路，下坡、过桥，一座美丽静谧的村庄便出现在眼前。

“这里就是‘千年古渡’小辛码头。”天津市宝坻区黄庄镇小辛码头村党支部书记洪奉国告诉记者，因是古时运粮码头，这里被称为“千年古渡”。随着清洁能源持续注入，绿色发展深入人心，如今的小辛码头村，已成为全国乡村旅游重点村。

风能发电供应乡村，降低成本、保护环境

厨房里，蒸箱、烤箱等电器一应俱全，灶台处一点明火不见……在小辛码头村一处农家院，户主洪玉亮正在最近刚开始试点的“全电厨房”里忙碌着。“功率大、做饭快，灶前也没那么热了。”洪玉亮说。

“‘全电厨房’以风电作为主要能源，应用集成化、自动化、智能化电磁加热灶具及电器，烹饪过程无明火、无废气，健康环保、安全洁净。”国网天津宝坻公司营销部副主任高志伟说，根据测算，“全电厨房”比传统燃气灶具效率高30%—60%，可减少碳排放30%—50%。

洪玉亮算了一笔账：过去做一顿20人左右吃的饭菜，需要花燃气费20多元，改成“全电厨房”后，做同样一顿饭菜，只需要花电费15元，降低了经营成本，还保护了生态环境。

去年底，位于小辛码头村北侧的宝坻区首个风能发电项目投运，小辛码头村88户村民全都用上了绿电。根据设计要求，按照年利用2500小时计算，该项目可实现年发电0.75亿千瓦时。

小辛码头村的探索，也是宝坻区推广清洁能源、助力低碳发展的一个缩影。

据宝坻区发改委有关负责人介绍，宝坻区以《天津市宝坻区可再生能源专项规划》（2021—2035）为引领，结合资源条件、土地规划、环保政策及电网消纳等建设要求，在9个镇部署风电项目。截至7月底，宝坻区新能源装机容量达31.3万千瓦，占区域电力负荷的45.96%；共有分布式光伏用户3345户。

文旅经济富了百姓，生态产品销售火热

水渠流水淙淙，稻田贮满清水，散养的螃蟹随处可见……截至目前，小辛码头村的2700亩稻田已全部实现稻蟹综合种养。

“蟹能清除田中的杂草，还可以帮助肥田，促进水稻生长；水稻又为河蟹的生长提供丰富的天然饵料和良好的栖息条件，最终达到充分利用自然资源、增加单位面积产出效益的目的。”种稻大户韩立华说。

“无论是稻田蟹还是生态米，现在都供不应求。”黄庄镇党委书记王晓东说，当地通过打绿色文化牌，举办插秧节、稻蟹节、新米节等品牌活动，还带旺了乡村旅游。据统计，小辛码头村共有农家院经营户32户，2021年接待游客20万人次。

宝坻区文旅局局长吴庆娟介绍，宝坻区围绕“水”和“绿”发展乡村旅游，“在顶层设计上，我们优先打造青龙湾河、箭杆河等沿岸的村庄。以河流为轴线，先后建成了以‘千年古渡’为主题的小辛码头、以渔事体验为特色的李宦庄、以生态林寨为主要特色的赵家湾等”。2015年以来，宝坻区已先后打造了40个旅游特色村。

提升全民节能意识，低碳生活越来越近

村外稻田湿地环绕，村内青砖灰瓦红门，道路宽阔整洁……漫步小辛码头村，恍若置身鱼米之乡。

“在这里，您的每一步都会成为绿色能量的触发点，为全新的生态赋彩；在这里，您的每一次推介和分享碳普惠信息，都是对低碳生态圈的边界重构……”来小辛码头村旅游的天津市河西区居民张赓，按照村庄入口的语音提示，扫码注册“碳普惠”APP，随后他在村内的步行、电动汽车充电、“全电厨房”用餐等低碳行为信息，都可以通过碳普惠平台上传，转化为碳币奖励。“没想到走路、开电动车也有奖励，还能兑换奖品，低碳生活离我们越来越近了。”张赓说。

“碳普惠是为节能减碳行为赋予价值而建立的激励机制。通过量化绿色出行、低碳生活方面的碳减排量并给予奖励，有助于提升全民节能减碳意识，鼓励全民绿色低碳生活。”国网天津宝坻公司双碳临时党支部书记梁海深介绍。

多项措施集中发力，绿色生活理念深入人心。多角度对低碳知识进行宣传，推广低碳知识理念；合理规划，培育“村在绿中”的碳汇旅游体验环境……“我们还将研究‘光伏+渔业’‘光伏+农业大棚’‘光伏+智慧充电桩’等，实现低碳生活、推进乡村振兴。”梁海深说。

《 人民日报 》（ 2022年08月11日 16 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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