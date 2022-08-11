原标题：新华全媒+丨我国运营商5G投资超过4000亿元

新华社哈尔滨8月10日电（记者杨思琪、徐凯鑫）我国5G网络基站数量达185.4万个，终端用户超过4.5亿户，均占全球60%以上，全国运营商5G投资超过4000亿元。这是记者10日从在哈尔滨召开的2022世界5G大会上了解到的。

5G网络具有大带宽、低时延、广连接等特点，正在工业、能源、医疗、教育、交通等多个行业发挥赋能效应，形成多个具备商业价值的典型应用场景。特别是新冠肺炎疫情发生以来，不断催生“非接触式”消费需求，为5G产业发展提供了有利市场环境。

中国联合网络通信集团有限公司董事长刘烈宏说，随着5G应用加速落地，新产业、新业态、新模式竞相涌现，一批中国企业在5G研发应用方面居于世界先进水平。

“我国5G建设取得了突破性成就，已进入社会生活各个方面，在工业互联网、智慧城市、智慧乡村等领域的应用取得显著进展，正在不断探索上行超宽带、实时宽带加速和感知定位新场景。”中国工程院院士、未来移动通信论坛理事长邬贺铨说。

5G正在加速数字经济发展。据统计，全国运营商5G累计投资4016亿元，加上移动流量、手机信息服务等消费，累计直接和间接带动经济产出8.56万亿元，经济增加值达2.79万亿元。

据介绍，本次大会由黑龙江省人民政府、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部共同主办，以“筑5G生态 促共创共利”为主题，于8月10日至12日召开。大会旨在汇聚世界5G发展最新成果，为构建全方位、多领域、深层次的全球科技和产业合作体系描绘蓝图。

(责编：赵竹青、陈键)

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