原标题：新华全媒+丨物价总体运行在合理区间——解读7月份CPI和PPI数据

国家统计局10日发布数据，7月份，全国居民消费价格指数（CPI）环比由上月持平转为上涨0.5%；同比上涨2.7%，涨幅虽比上月扩大0.2个百分点，但总体仍运行在合理区间。

“7月份，受猪肉、鲜菜等食品价格上涨及季节性因素影响，CPI环比由平转涨，同比涨幅略有扩大。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟说。

中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩分析，7月份，生猪市场供应阶段性减少叠加部分养殖户压栏惜售，猪肉价格环比上涨25.6%；天气炎热影响蔬菜特别是叶菜生长和储存，加之部分区域强降雨天气影响调运流通，鲜菜价格环比由上月下降9.2%转为上涨10.3%，这是影响7月份CPI环比上涨的主要因素。

统计数据显示，7月份，粮食、禽肉、鸡蛋和食用植物油价格同比涨幅在3.4%至7.4%之间，价格较为稳定；受国际油价下行影响，汽油、柴油和液化石油气价格同比分别上涨24.6%、26.7%和22.4%，涨幅均有回落。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

“近几个月，我国CPI涨幅虽有所上行，但总体仍运行在合理区间，与国际高通胀形成鲜明对比。”郭丽岩说。

国家统计局新闻发言人付凌晖此前表示，我国CPI涨幅明显低于欧美国家水平，主要是由于我国没有采取“大水漫灌”的强刺激政策，同时，面对国际输入性通胀，加大国内市场保供稳价力度。此外，加强粮食生产，今年夏粮实现了丰收，有利于CPI总体稳定。

“展望今年后期，国内物价总体有望继续在合理区间运行，能够实现全年3%左右的预期目标。”郭丽岩说。

农业农村部市场与信息化司副司长刘涵表示，从生产来看，夏粮再获丰收，大豆油料扩种任务落地，肉蛋奶产能稳定，蔬菜在田面积和产量均有所增加，稳产保供的基础牢固。从库存来看，稻谷、小麦全社会库存处于历史较高水平，能够满足一年以上的口粮消费需求，玉米库存也有所增加。从消费来看，食用植物油、食糖、畜产品、水产品等重要农产品消费将有所恢复，但总体保持平稳，对价格拉动有限。

7月份，工业品价格整体下行，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比由平转降，同比涨幅继续回落。PPI环比由上月持平转为下降1.3%；同比上涨4.2%，涨幅比上月回落1.9个百分点，连续9个月回落。

“受主要经济体流动性收紧、供需关系改善等影响，近期国际原油、铁矿石、铜、铝等大宗商品价格出现不同程度回落，带动国内钢材、铜、铝、化工品等工业品价格回落。”郭丽岩说。

根据统计数据，7月份，调查的40个工业行业大类中，价格同比上涨的有35个，比上月减少2个。其中，煤炭开采和洗选业上涨20.7%，回落10.7个百分点；石油和天然气开采业上涨43.9%，回落10.5个百分点；有色金属冶炼和压延加工业上涨1.9%，回落6.3个百分点。

“考虑到国际大宗商品价格普遍高位回落、国内大宗商品保供稳价工作成效持续显现、翘尾明显收窄等因素影响，PPI将延续下行态势，后期PPI涨幅有望继续回落。”郭丽岩说。

(责编：赵竹青、陈键)

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