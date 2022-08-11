原标题：中国这十年·系列主题新闻发布丨山西：推动能源大省崛起迈出新步伐

这是8月10日拍摄的“中国这十年·山西”主题新闻发布会现场。新华社记者 杨晨光 摄

新华社太原8月10日电（记者梁晓飞）记者从10日举行的“中国这十年·山西”主题新闻发布会上获悉，党的十八大以来，山西深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，真抓实干、久久为功，在高质量发展上不断取得新突破，奋力谱写山西践行新时代中国特色社会主义新篇章。

山西省委书记林武说，党的十八大以来，习近平总书记三次到山西考察调研，作出一系列重要指示，为山西发展指明了前进方向、提供了根本遵循。

林武介绍，山西推动能源大省崛起迈出新步伐。10年来，山西累计产煤近100亿吨，约占全国产量的四分之一。去年煤炭增量占全国增量的三分之二，今年预计产煤13亿吨。同时，山西深化能源革命综合改革试点，加快推进煤炭和煤电一体化、煤电和新能源一体化、煤炭和煤化工一体化、煤炭产业和数字经济一体化，在保障国家能源供应安全中实现自身转型发展。

10年来，山西地区生产总值从2012年的1.17万亿元增至2021年的2.26万亿元。做大总量的同时，山西一手抓煤、电、钢、焦等传统优势产业改造提升，一手抓高端装备制造、新材料、大数据等战略性新兴产业发展壮大。去年全省9.1%的经济增速中，非煤产业拉动7.1个百分点。

10年来，山西以资源型经济转型综合配套改革试验为引领，深化改革开放，优化营商环境，带动兴起了创新创业热潮，仅去年以来就落户高新技术企业365家，新增国家重点实验室等国家级科创平台3家。为提升区域竞争力，山西构建起全新的城乡区域发展格局，同时推动太忻一体化经济区起航。

发布会上，山西省省长蓝佛安说，山西民生建设、生态环境都有了长足的进步。山西连续多年财政支出八成以上用于民生，329万贫困人口全部脱贫。从2017年到2021年，全省空气质量优良天数比例由65.7%提高到72.1%，水质优良比率由55.2%提高到72.3%，森林覆盖率超过全国平均水平。

(责编：赵竹青、陈键)

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